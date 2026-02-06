창간 80주년 경향신문

정부 고위 관계자 “며칠 내 대북 관련 진전 있을 것···북·미 대화는 지켜봐야”

경향신문

본문 요약

한국 정부 고위 관계자가 5일 대북 현안과 관련해 "며칠 내로 어떤 새로운 진전 사항이 있을 것 같다"고 밝혔다.

이에 조 장관은 "현재 우리나라도 북한을 대화 테이블로 나오게 하기 위해 진력을 다하고 있다"며 미국 측의 협조를 요청했다고 관계자는 소개했다.

조 장관은 이날 간담회에서 한미 외교장관 회담과 관련해 "한반도 상황에 대한 평가를 공유하고 한반도 비핵화와 평화, 안정이라는 한미 공동의 목표를 견지하면서 북한과의 대화의 물꼬를 트기 위한 방안에 대해서도 의견을 나눴다"고 말했다.

정부 고위 관계자 "며칠 내 대북 관련 진전 있을 것···북·미 대화는 지켜봐야"

입력 2026.02.06 09:54

수정 2026.02.06 12:23

미 특파원단 간담회서 밝혀

“관계 진전 단초 될 수 있는 성의 차원”

조현 외교부 장관이 5일(현지시간) 미국 워싱턴DC 주미한국대사관에서 방미 결과를 설명하는 간담회에 참석하고 있다. 연합뉴스

조현 외교부 장관이 5일(현지시간) 미국 워싱턴DC 주미한국대사관에서 방미 결과를 설명하는 간담회에 참석하고 있다. 연합뉴스

한국 정부 고위 관계자가 5일(현지시간) 대북 현안과 관련해 “며칠 내로 어떤 새로운 진전 사항이 있을 것 같다”고 밝혔다. 다만 본격적인 대화 국면을 뜻하는 것은 아니라고 선을 그었다.

이 관계자는 이날 워싱턴 특파원단과 만난 자리에서 “구체적인 이야기는 할 수 없다”고 설명을 피하면서, “거창한 사안은 아니고 (북한과의 관계 진전을 위한) 단초가 될 수 있는 성의 차원 같은 것”이라고 설명했다. 그는 북·미 대화 가능성에 대해서는 “그런 것까지는 아니다”라며 “알다시피 지금 (헙상 테이블에 나올 생각이 없는) 북한의 입장이 확고해서 좀더 지켜봐야 할 듯 하다”고 말했다.

이 관계자에 따르면, 마코 루비오 미 국무장관은 지난 3일 조현 외교부 장관과의 한·미 외교장관 회담에서 도널드 트럼프 미국 대통령의 오는 4월 중국 방문 계획에 대해 설명을 했다. 이에 조 장관은 트럼프 대통령의 방중을 계기로 “북한을 대화 테이블에 나오게 하기 위해 진력을 다하고 있다”며 미국 측의 협조를 요청했다고 이 관계자는 전했다.

이 관계자는 “며칠 내로 어떤 새로운 진전이 있을 수 있는데, 그것이 나오면 ‘이 자리에서도 언급됐던 사안’이라는 점을 알게 될 것”이라고 덧붙였다.

조 장관 역시 이날 주미대사관에서 열린 특파원단 간담회에서 “북한 문제와 관련해서 한·미 간 긴밀한 소통과 공조를 계속하기로 했다”고 루비오 장관과의 회담 내용을 전했다.

조 장관은 또 “(루비오 장관과) 한반도 상황에 대한 평가를 공유하고, 한반도 비핵화와 평화, 안정이라는 한·미 공동의 목표를 견지하면서 북한과의 대화의 물꼬를 트기 위한 방안에 대해 의견을 나눴다”고 강조했다.

댓글