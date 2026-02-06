정부 고위 관계자 “며칠 내 대북 관련 진전 있을 것···북·미 대화는 지켜봐야”

미 특파원단 간담회서 밝혀 “관계 진전 단초 될 수 있는 성의 차원”

한국 정부 고위 관계자가 5일(현지시간) 대북 현안과 관련해 “며칠 내로 어떤 새로운 진전 사항이 있을 것 같다”고 밝혔다. 다만 본격적인 대화 국면을 뜻하는 것은 아니라고 선을 그었다.

이 관계자는 이날 워싱턴 특파원단과 만난 자리에서 “구체적인 이야기는 할 수 없다”고 설명을 피하면서, “거창한 사안은 아니고 (북한과의 관계 진전을 위한) 단초가 될 수 있는 성의 차원 같은 것”이라고 설명했다. 그는 북·미 대화 가능성에 대해서는 “그런 것까지는 아니다”라며 “알다시피 지금 (헙상 테이블에 나올 생각이 없는) 북한의 입장이 확고해서 좀더 지켜봐야 할 듯 하다”고 말했다.

이 관계자에 따르면, 마코 루비오 미 국무장관은 지난 3일 조현 외교부 장관과의 한·미 외교장관 회담에서 도널드 트럼프 미국 대통령의 오는 4월 중국 방문 계획에 대해 설명을 했다. 이에 조 장관은 트럼프 대통령의 방중을 계기로 “북한을 대화 테이블에 나오게 하기 위해 진력을 다하고 있다”며 미국 측의 협조를 요청했다고 이 관계자는 전했다.

이 관계자는 “며칠 내로 어떤 새로운 진전이 있을 수 있는데, 그것이 나오면 ‘이 자리에서도 언급됐던 사안’이라는 점을 알게 될 것”이라고 덧붙였다.

조 장관 역시 이날 주미대사관에서 열린 특파원단 간담회에서 “북한 문제와 관련해서 한·미 간 긴밀한 소통과 공조를 계속하기로 했다”고 루비오 장관과의 회담 내용을 전했다.

조 장관은 또 “(루비오 장관과) 한반도 상황에 대한 평가를 공유하고, 한반도 비핵화와 평화, 안정이라는 한·미 공동의 목표를 견지하면서 북한과의 대화의 물꼬를 트기 위한 방안에 대해 의견을 나눴다”고 강조했다.