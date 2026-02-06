KAI·한화에어로, 무인기·첨단엔진 공동 개발…“우주 시장 진출”

방산·우주항공 양사 간 협력을 위한 MOU 체결

한국항공우주산업(KAI)과 한화에어로스페이스가 수출 경쟁력 강화와 미래 핵심사업 분야 중장기 협력체계 구축을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 6일 밝혔다.

양사는 이번 MOU로 첨단 엔진 국산화 개발, 무인기 공동 개발·마케팅, 상호 협력 기반 글로벌 상업 우주 시장 진출, 방산·우주항공 생태계 및 지역 공급망 육성 등을 협력하기로 했다.

양사는 협력을 통해 국산 항공기 플랫폼별 최적화된 엔진 개발과 이를 통한 경쟁력 제고를 기대하고 있다. 무인기 공동 개발로 기술력을 확보하고 향후 수출까지 추진한다. 위성, 발사체, 서비스 등 우주 산업 생태계도 공동 구축해 미래 사업 기회를 발굴할 계획이다. 양사는 또 주요 경영진이 참여하는 ‘미래 항공우주 전략위원회’를 정례화하기로 했다.

차재병 KAI 대표는 “수출 경쟁이 나날이 심화되는 국제 환경 속에서 이번 전략적 협력은 국내 방산·우주항공의 경쟁력을 한 단계 높여주는 이정표가 될 것”이라며 “정부의 지역균형발전 정책을 지원하는 한편, 무인기, 엔진, 우주 등 미래 핵심사업을 공동 개발하고 마케팅하여 K-방산의 수출 영토를 더욱 확장할 것”이라고 밝혔다.

손재일 한화에어로스페이스 대표는 “이번 MOU는 국내 방산·우주항공 분야 생태계 혁신 기반의 새로운 수출 및 동반성장 모델을 제시하기 위한 취지”라며 “KAI와 협력하여 우주항공 분야 협력사 상생을 바탕으로 성장·협력 모델을 단계적으로 확대해 나가겠다”라고 밝혔다.