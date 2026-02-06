구미에 방산 전용생산기지 구축···LIG넥스원, 3700억원 투자

경북 구미에 유도무기와 항공우주 분야를 아우르는 방위산업 전용 생산기지가 들어선다.

경북도는 LIG넥스원과 구미를 중심으로 한 K-방산 핵심 생산거점 조성을 위한 투자양해각서(MOU)를 체결했다고 6일 밝혔다.

LIG넥스원은 올해부터 2029년까지 총 3700억원을 투자해 구미 국가산업단지 일대에 방산 전용 생산기지를 구축하고, 200명을 신규 채용할 계획이다.

이번 사업은 기존 유휴 산업시설을 활용해 유도무기와 정밀무기체계 등 방산 핵심 제품의 생산 역량을 대폭 확대하는 것이 골자다. 공장에는 조립·시험·검증 등 전 공정이 집약돼 연구개발부터 제조, 시험, 양산까지 한 번에 수행하는 ‘완결형 생산체계’가 구축된다.

도는 그동안 구미를 중심으로 방위산업과 전자·소재 산업 기반을 육성해 왔다. 이번 투자를 계기로 국가 방산 공급망 안정성과 수출 경쟁력을 동시에 강화하는 중추 거점을 확보하게 됐다고 설명했다.

LIG넥스원은 본사가 용인에 있으며, 구미에 1·2공장을 운영 중이다. 지난해 매출 4조3094억원, 영업이익 3231억원을 기록했다. 유도탄 등 유도무기와 레이다·계측장비·전자장비기구 등을 생산해 방위사업청과 국방과학연구소, 아랍에미리트(UAE) 등에 공급하고 있다.

이철우 경북도지사는 “이번 협약은 경북이 대한민국 방위산업 핵심 생산기지이자 K-방산 세계 경쟁력을 뒷받침하는 전략거점으로 도약하는 계기”라며 “투자가 차질 없이 진행되도록 행정·정책 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.