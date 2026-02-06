창간 80주년 경향신문

[속보]상설특검, '관봉권 띠지 폐기 의혹' 신응석 전 남부지검장·이희동 검사 첫 소환

경향신문

본문 요약

검찰의 '관봉권 띠지 폐기 의혹'을 수사하는 안권섭 상설 특별검사가 6일 신응석 전 서울남부지검장과 이희동 전 남부지검 차장검사를 소환했다.

상설특검은 이날 오전 10시부터 서울 서초구 특검 사무실에서 신 전 지검장을 참고인으로, 이 전 차장검사를 피의자 신분으로 각각 소환해 조사하고 있다고 밝혔다.

특검은 이들의 소환 신분이 다른 이유에 대해 "신 전 지검장은 수사기관 고발 사건이 특검에 아직 이관되지 않았고, 이 전 차장검사는 수사기관 고발 사건이 특검에 이관됐기 때문이다"고 밝혔다.

[속보]상설특검, ‘관봉권 띠지 폐기 의혹’ 신응석 전 남부지검장·이희동 검사 첫 소환

입력 2026.02.06 10:31

수정 2026.02.06 11:16

  • 유선희 기자

신응석 전 남부지검 검사장(왼쪽)과 이희동 전 남부지검 2차장검사(현 부산고검 검사·맨 왼쪽에서 4번째) 등 증인들이 지난해 9월22일 국회 법사위 검찰개혁 입법청문회에서 증인선서를 하고 있다. 박민규 선임기자

검찰의 ‘관봉권 띠지 폐기 의혹’을 수사하는 안권섭 상설 특별검사가 6일 신응석 전 서울남부지검장과 이희동 전 남부지검 1차장검사(현 부산고검 검사)를 소환했다.

상설특검은 이날 오전 10시부터 서울 서초구 특검 사무실에서 신 전 지검장을 참고인으로, 이 전 차장검사를 피의자 신분으로 각각 소환해 조사하고 있다. 이 전 차장검사는 증거인멸교사, 직무유기 등 혐의를 받는다. 신 전 검사장은 수사기관 고발 사건이 특검에 아직 이관되지 않아 참고인 신분인 것으로 알려졌다. 이들이 특검에서 조사를 받는 것은 이번이 처음이다.

남부지검은 2024년 12월 건진법사 전성배씨의 집에서 한은 관봉권을 압수했는데 보관 과정에서 띠지와 스티커를 분실해 ‘고의 분실’ 의혹이 일었다. 신 전 지검장이 당시 전씨 등에 관한 수사 총책임을 맡았다. 이 전 차장검사는 전씨의 관봉권 압수 당시 수사를 지휘했다. 이 전 차장검사는 지난해 9월 국회 청문회에서 관봉권 띠지 폐기 의혹과 관련해 “수사팀이 폐기한 것으로 보이진 않는다”고 말했다.

특검은 당시 수사를 담당한 검사들 연이어 소환해 조사하고 있다. 지난달 30일에는 최재현 검사를 직무유기 혐의 피의자 신분으로 소환해 조사했다.

댓글