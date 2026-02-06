이케아 코리아, 신학기 맞이 ‘나를 닮은 꿈을 담아’ 행사 진행

이케아 코리아가 신학기를 맞아 ‘나를 닮은 꿈을 담아’ 행사를 진행한다.

이케아 코리아는 2월 5일부터 3월 6일까지 무료 멤버십 프로그램인 이케아 패밀리와 비즈니스 네트워크 멤버에 한해 책상과 의자를 비롯한 신학기 필수 홈퍼니싱 제품을 10% 할인된 가격에 구매할 수 있다고 밝혔다.

대표 제품으로는 아이의 성장에 맞춰 높낮이 조절이 가능한 밋손 높이 조절 책상, 마르쿠스 의자, 미케 책상 등이 있다. 유행을 타지 않는 디자인의 빌리 책장과 학습 도구를 효율적으로 정리할 수 있는 스코디스 페그보드도 포함됐다.

행사는 이케아 코리아 전 매장(광명·고양·기흥·동부산·강동점)과 공식 온라인몰, 모바일 앱, 원격 주문 서비스 ‘헤이(Hej) 전화 주문’을 통해 진행된다.

한편 이케아 코리아는 6~8세 자녀를 둔 부모를 대상으로 아이의 성향에 맞춰 주도성을 키울 수 있는 환경 조성 방법을 주제로 한 워크숍을 운영한다.

워크숍 일정과 신청 방법은 이케아 코리아 공식 온라인몰 내 매장별 페이지에서 확인할 수 있다.