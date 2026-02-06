창간 80주년 경향신문

대구, 설 연휴 항공·열차·버스 하루 83회 증편···주차장 791곳 무료 개방

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

대구, 설 연휴 항공·열차·버스 하루 83회 증편···주차장 791곳 무료 개방

입력 2026.02.06 10:46

대구시 산격청사 전경. 대구시 제공

대구시 산격청사 전경. 대구시 제공

대구시는 오는 13일부터 18일까지 6일간 ‘설 연휴 특별교통대책’을 추진한다고 6일 밝혔다.

올해 설은 지난해보다 휴일이 4일 줄어 교통량이 특정 날짜에 집중될 것으로 예상된다. 이에 따라 항공·열차·고속·시외버스를 이용한 일평균 이동 수요가 늘어날 전망이다.

대구시는 수송력 확대를 위해 평시 대비 항공 2회, 열차 41회, 시외버스 15회, 고속버스 25회 등 하루 총 83회를 증편 운행한다. 연휴 전에는 구·군, 대구공공시설관리공단 등과 함께 주요 관문과 간선도로, 교통시설물에 대한 사전 점검·정비를 마쳤으며, 여객터미널 6곳에 대해서도 안전 점검을 완료했다.

교통 관리도 강화한다. 시와 각 구·군은 교통종합상황실을 운영해 실시간 교통 흐름을 모니터링하고 시민 불편 사항에 신속 대응할 계획이다. 상황실은 10개 반 198명 규모(시 33명·구군 165명)로 운영된다.

전통시장 방문객과 귀성객의 주차 편의를 위해 공영·공공주차장 791곳, 4만2691면을 무료 개방한다. 무료 주차장 정보는 시 홈페이지와 ‘대구시 통합주차정보시스템’에서 위치와 실시간 주차 가능 공간을 확인할 수 있다.

전통시장 주변 도로에는 한시적으로 주차를 허용하되, 버스정류장·소방시설·횡단보도 인근 등 주·정차 절대 금지구역은 계도와 단속을 병행한다.

허준석 대구시 교통국장은 “교통안전 수칙을 준수하고 실시간 교통정보를 활용해 안전하고 편안한 설 명절을 보내시길 바란다”고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글