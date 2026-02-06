대구, 설 연휴 항공·열차·버스 하루 83회 증편···주차장 791곳 무료 개방

대구시는 오는 13일부터 18일까지 6일간 ‘설 연휴 특별교통대책’을 추진한다고 6일 밝혔다.

올해 설은 지난해보다 휴일이 4일 줄어 교통량이 특정 날짜에 집중될 것으로 예상된다. 이에 따라 항공·열차·고속·시외버스를 이용한 일평균 이동 수요가 늘어날 전망이다.

대구시는 수송력 확대를 위해 평시 대비 항공 2회, 열차 41회, 시외버스 15회, 고속버스 25회 등 하루 총 83회를 증편 운행한다. 연휴 전에는 구·군, 대구공공시설관리공단 등과 함께 주요 관문과 간선도로, 교통시설물에 대한 사전 점검·정비를 마쳤으며, 여객터미널 6곳에 대해서도 안전 점검을 완료했다.

교통 관리도 강화한다. 시와 각 구·군은 교통종합상황실을 운영해 실시간 교통 흐름을 모니터링하고 시민 불편 사항에 신속 대응할 계획이다. 상황실은 10개 반 198명 규모(시 33명·구군 165명)로 운영된다.

전통시장 방문객과 귀성객의 주차 편의를 위해 공영·공공주차장 791곳, 4만2691면을 무료 개방한다. 무료 주차장 정보는 시 홈페이지와 ‘대구시 통합주차정보시스템’에서 위치와 실시간 주차 가능 공간을 확인할 수 있다.

전통시장 주변 도로에는 한시적으로 주차를 허용하되, 버스정류장·소방시설·횡단보도 인근 등 주·정차 절대 금지구역은 계도와 단속을 병행한다.

허준석 대구시 교통국장은 “교통안전 수칙을 준수하고 실시간 교통정보를 활용해 안전하고 편안한 설 명절을 보내시길 바란다”고 말했다.