SNS 감찰·익명신고방 운영···공명선거 지원상황실 가동

오는 6월3일 치러지는 ‘제9회 전국동시지방선거’가 공정하고 깨끗하게 치러질 수 있도록 관리·감독하고 지원하는 ‘공명선거 지원상황실’이 본격 가동했다.

행정안전부는 6일 선거관리에 핵심적인 역할을 하는 선거관리위원회·경찰청·지방정부·민간단체 관계자들이 참석한 가운데 정부세종청사 중앙동에서 공명선거 지원상황실을 개소했다고 밝혔다. 개소식은 국민과 함께 할 수 있도록 행안부 유튜브 채널을 통해 전 과정이 생중계됐다.

상황실은 지방정부의 선거인명부 작성 등 법정 선거사무를 지원하고, 선거관리위원회·경찰청 등 유관기관과 협조 업무를 담당한다. 구체적으로 선거 일정에 따른 선관위·지방정부 등의 법정선거사무 추진사항을 파악하고, 현장점검 및 시설·인력·장비 등을 지원한다. 또 선거 주요 동향과 사건·사고 현황 등을 파악해 유관기관과 함께 신속하게 대응한다.

특히 행안부는 지방정부 공무원이 선거 중립 의무를 준수하도록 시·도와 합동으로 감찰반을 편성해 선거 일정에 따라 감찰 활동을 강화한다. SNS를 통한 특정 정당·후보자의 지지·비방, 각종 모임 주선, 내부 자료 유출 등 부정·불법 행위를 집중 감찰할 계획이다.

행안부는 누리집에 ‘공직선거비리 익명신고방’을 설치해 신고된 내용이 지방정부 공무원의 선거 관여 행위로 확인될 경우 엄정 조치할 방침이다.

윤호중 장관은 “지방선거는 지역 주민의 삶과 직결되는 정책과 행정을 책임질 인물을 선출하는 만큼 공정성, 중립성, 투명성이 무엇보다 중요하다”며 “앞으로 선거 과열 및 경쟁이 심화될 것으로 예상됨에 따라 가짜뉴스 등 허위사실 유포 등에 대해서는 유관기관 간 긴밀히 공조해 신속히 대처해 나가해달라”고 당부했다.