서울 서대문구가 홀로서기를 시작하는 자립준비청년들에게 지급하는 ‘사회첫걸음 수당’을 기존 월 20만원에서 30만원으로 증액한다고 6일 밝혔다.

‘사회첫걸음 수당’은 서대문구가 서울 최초로 지난 2020년 4월부터 지급하고 있는 경제 지원금이다.

구는 매달 20만원씩 1년간 240만원을 지급해 왔는데 올해부터는 월 30만원씩 연간 360만원을 지원한다. 이는 전국 최고 수준으로, 관내 6개월 이상 거주 중인 자립준비청년들은 지급받을 수 있다.

구는 청년들의 주거 안정을 지원하기 위해 2022년부터 시행 중인 월 최대 20만원의 ‘임차료 지원 사업’도 계속 추진한다.

이와함께 ‘자립준비청년 건강 첫걸음’ 사업도 올해 새롭게 시작하기 위해 관계 부처와 협의를 진행 중이다. 건강검진, 기촤, 정신과 진료비 등을 연간 최대 30만원까지 지원하는 것으로, 의료 사각지대 해소에 도움을 줄 것으로 구는 기대했다.

서대문구는 전국 최초로 2022년부터 ‘자립체험주택’도 4년째 운영 중이다. 자립준비청년들은 체험주택에서 1개월간 거주하며 홀로서기를 연습한다. 연 평균 30여 명의 자립준비청년이 이곳을 거쳐가고 있다. 자립역량강화 교육과 민관 협력 일자리 지원도 병행해 지난해에만 7명이 직업을 가지게 됐다.

서대문구는 지역사회 전문가를 활용한 1:1 멘토링 30개 팀을 운영해 이들의 고립감 해소와 사회관계망 확장도 지원하고 있다.

이성헌 구청장은 “이번 수당 증액 지급과 의료비 지원 추진은 자립준비청년들의 홀로서기가 외롭지 않도록 돕기 위한 것”이라며 “앞으로도 부모의 마음으로 청년의 꿈을 응원하겠다”라고 말했다.