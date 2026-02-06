일제 때 만든 지적도 최신화 ‘착착’…올해는 ‘여의도 54배 면적’ 재조사한다

국토부, 전국 17만9000필지 대상 추진 재산권 행사 수월·토지 가치 상승 기대

정부가 올해 국비 387억원을 투입해 전국 17만9000필지를 대상으로 지적 재조사 사업을 벌인다.

국토교통부는 2026년 지적재조사 사업 민간대행자 96개 업체 선정을 완료하고 사업을 본격 추진한다고 6일 밝혔다.

지적 재조사는 일제강점기에 제작된 종이 지적도의 등록사항을 정밀한 측량을 통해 바로잡는 국가사업이다. 2012년 시작돼 오는 2030년까지 진행된다.

올해 사업은 635개 사업지구(17만9000필지)가 대상이다. 대상 토지 규모는 156㎢로 여의도 면적의 약 54배에 해당한다.

국토부는 전국 222개 지방정부와 민간 지적측량업체와 함께 재조사를 벌인다. 올해 사업에 투입되는 국비 예산은 387억원이다. 재조사가 이뤄지면 토지 면적과 경계가 불분명해 재산권 행사가 어려웠던 불편이 해소되고 토지 가치가 상승하기도 한다.

국토부는 지난해 지적재조사가 완료된 토지 24만2391필지의 가격을 분석한 결과, 평균 공시지가가 311억7000만원에서 332억3000만원으로 20억5000만원 올랐다고 밝혔다. 불규칙한 땅 모양이 정방형, 장방형 등으로 정형화되고 지적도상 도로가 없는 맹지가 해소되는 등 개선이 이뤄진 데 따른 효과다.

김태형 국토부 공간정보제도과장은 “지적재조사 사업은 국민의 재산권을 보호하고 지역의 잠재 가치를 높이는 핵심 정책”이라며 “앞으로도 현장의 목소리를 정책에 반영하고 국민이 체감할 수 있는 지적재조사를 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.