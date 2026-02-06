창간 80주년 경향신문

미국 대사, 트럼프 비판 폴란드 하원의장과 "접촉 중단" 선언

경향신문

본문 요약

폴란드 유력 정치인이 도널드 트럼프 미국 대통령을 공개 비판하자 현지 주재 미국 대사가 외교적 접촉을 전면 중단하겠다고 밝혔다.

5일 AFP통신에 따르면 톰 로즈 주폴란드 미국 대사는 SNS 엑스에 "브워지미에시 차자스티 폴란드 하원의장이 트럼프 대통령을 향해 터무니없고 도발적인 모욕을 가했다"라며 "차자스티 의장과 더는 어떤 거래나 접촉, 소통도 하지 않겠다"고 밝혔다.

그는 "미국·폴란드 관계를 해치거나 폴란드와 폴란드 국민을 위해 많은 일을 해온 트럼프 대통령을 무시하는 행위를 용납하지 않겠다"고 적었다.

미국 대사, 트럼프 비판 폴란드 하원의장과 “접촉 중단” 선언

입력 2026.02.06 11:44

수정 2026.02.06 13:33

  • 최경윤 기자

브워지미에시 차자스티 폴란드 하원의장이 지난해 11월18일(현지시간) 폴란드 바르샤바에서 열린 하원 본회의에서 발언하고 있다. EPA연합뉴스

로즈 대사의 발언에 대해 차자스티 의장은 “폴란드는 미국을 핵심 파트너로 존중해왔다”며 “로즈 대사의 입장을 유감스럽게 받아들이지만 이 사안에 대한 입장은 바꾸지 않겠다”고 엑스에 밝혔다. 도날트 투스크 폴란드 총리는 엑스에 “동맹국은 서로를 존중해야지 훈계해선 안 된다”고 했다.

차자스티 의장은 지난 2일 미·이스라엘이 공동으로 추진한 트럼프 대통령의 노벨평화상 후보 지지 제안에 반대하며 “트럼프 대통령은 노벨상을 받을 자격이 없다”고 비판했다. 그는 트럼프 행정부의 관세 정책, 덴마크령 그린란드 병합 위협, 북대서양조약기구 동맹국 비판 등을 거론하며 “원칙과 가치의 정치를 훼손했고 국제법을 위반하는 경우도 있었다”고 말했다.

