오세훈 “용산 1만가구 공급 불가”…권영세 “모든 수단 동원해 막아낼 것”

서울시장·용산 지역구 의원 면담 정부 ‘1·29 주택 공급 대책’ 비판 “국제업무지구 기능 훼손” 공감대

오세훈 서울시장이 6일 용산구를 지역구로 둔 권영세 국민의힘 의원을 만나 용산국제업무지구에 주택 1만 가구를 공급하겠다는 정부의 ‘1·29 대책’에 대해 반대 입장을 밝혔다.

용산국제업무지구 본연의 기능을 훼손하고 지역 교통난과 교육난을 가중하는 주택 공급이 될 수밖에 없어 현장과 지자체의 목소리를 반영해야 한다고 주문했다.

오 시장은 이날 오전 시장 집무실에서 가진 권 의원과 면담에서 “용산국제업무지구가 걱정”이라며 “성장 동력을 마련하는 장소인데 주택 경기나 이런 정책에 의해 자꾸 계획이 흔들리면 안 된다”고 강조했다.

오 시장은 “용산국제업무지구는 글로벌 기업과 미래 산업을 유치해 서울의 성장 동력을 만드는 공간인 만큼 주택은 국제 업무 기능을 유지하는 범위 내에서 공급돼야 한다”며 “현실적인 여건을 종합적으로 고려할 때 당초 계획한 최대 8000가구 수준이 적정할 것으로 판단하고 있다”고 말했다.

이어 “양보다 속도가 더 중요한 타이밍”이라며 “정부가 왜 그렇게 하는지 합리적으로 이해하기가 어렵다”고 비판했다.

권영세 의원은 면담 후 기자들과 만나 “1·29 도심 주택 공급 확대 방안이 현장 목소리를 배제한 채 추진되고 있다는 점에서 깊은 우려를 공유했다”며 “정부가 무분별한 숫자 늘리기식의 일방적인 주택 공급 확대를 고수하면 국제업무지구의 기능을 훼손하고 열악한 주거 환경을 만든다는 점에 문제 인식을 같이했다”고 말했다.

이어 “정부가 일방적으로 1만 가구를 강행한다면 토지 이용 계획 변경 등 행정절차 지연으로 사업 자체가 늦어지고 교통난과 교육난을 가중시켜 막대한 불편과 부담을 지우게 된다”며 “(이로 인해)주택이 제때 공급되지 않을 것”이라고 지적했다.

권 의원은 “(우리가) 할 수 있는 모든 수단을 다 동원할 것”이라며 “민심을 배제한 정책은 실패할 수밖에 없다. (정부정책이) 관철되면 대한민국으로서 불행한 일인 만큼 막아내겠다”고 강조했다.

아울러 서울시와 권영세 의원실은 향후 ‘용산 국제업무지구와 서울 도시 공급’을 주제로 전문가와 시민이 함께하는 토론회를 열고 각계각층의 의견을 수렴해 대안을 모색할 예정이다.