‘돌봄사각지대 없게’ 충북 청주시, 노인 일자리 연계 틈새돌봄서비스 추진

충북 청주시가 돌봄사각지대에 놓인 어르신을 위해 ‘틈새돌봄’에 나선다.

청주시는 노인 일자리사업과 연계해 돌봄사각지대에 놓인 어르신을 지원하는 ‘틈새돌봄서비스’를 올해부터 추진한다고 6일 밝혔다.

기존 돌봄 서비스 이용 여부와 관계없이 실질적인 도움이 필요한 어르신에게 추가적인 돌봄을 제공하는 사업이다.

이번 서비스는 국가 노인 일자리사업 중 ‘역량활용사업’ 참여자를 중심으로 운영된다. 시는 간호사, 간호조무사, 물리치료사, 요양보호사 등 보건·복지 분야 자격증 소지자나 관련 기관에서 은퇴한 전문 인력을 ‘틈새돌보미’로 양성해 각 가정에 배치할 계획이다.

현장에 투입되는 틈새돌보미는 어르신 가정을 직접 방문해 생활환경 정리정돈, 건강상태 확인, 복약 지원, 정서적 지원 및 안전 확인 등 일상 전반을 돌본다.

시는 의료와 돌봄 분야에서 풍부한 경험을 쌓은 전문 인력이 서비스를 제공하는 만큼, 어르신들의 신체적 건강은 물론 정서적 안정까지 도모할 수 있을 것으로 보고 있다.

이범석 청주시장은 “틈새돌봄서비스는 전문 능력을 갖춘 어르신들에게는 사회 참여의 기회를 제공하고, 돌봄이 필요한 어르신들에게는 실질적인 지원을 드리는 일거양득의 사업”이라며 “앞으로도 어르신들이 체감할 수 있는 촘촘한 청주형 통합돌봄체계를 구축해 나가겠다”고 말했다.

시는 향후 사업성과를 분석해 서비스 대상과 범위를 단계적으로 조정·확대하고, 지역사회 돌봄 자원과의 연계를 강화해 지속가능한 청주형 통합돌봄체계를 구축해 나갈 계획이다.