"용산국제업무지구 1만가구 조성 안돼"···용산구, 대응 TF조직

경향신문

본문 요약

서울 용산구가 정부의 '1·29 주택공급안'에 포함된 용산국제업무지구 주택공급 확대방안에 대응하기 위한 전담조직를 꾸렸다고 6일 밝혔다.

용산구는 정부 공급 계획이 지역 주민 및 자치구와 사전 협의 없이 추진된 데 강한 유감을 표하고, 지역 수용성이 결여된 정책이라며 반대 입장을 밝혀왔다.

당초 용산국제업무지구 내에 계획한 공급량만큼만 주택 공급을 하라는 얘기다.

"용산국제업무지구 1만가구 조성 안돼"···용산구, 대응 TF조직

입력 2026.02.06 13:06

  류인하 기자

서울 용산구 용산국제업무지구 기존 조감도. 용산구 제공

서울 용산구 용산국제업무지구 기존 조감도. 용산구 제공

서울 용산구가 정부의 '1·29 주택공급안'에 포함된 용산국제업무지구 주택공급 확대방안에 대응하기 위한 전담조직(TF)를 꾸렸다고 6일 밝혔다. 정부가 발표한 용산국제업무지구 내 1만 가구 조성에 반대하는 목소리를 공식적으로 내겠다는 것으로 풀이된다.

용산구는 정부 공급 계획이 지역 주민 및 자치구와 사전 협의 없이 추진된 데 강한 유감을 표하고, 지역 수용성이 결여된 정책이라며 반대 입장을 밝혀왔다.

당초 용산국제업무지구 내에 계획한 공급량만큼만 주택 공급을 하라는 얘기다. 서울시가 계획한 이곳의 주택 공급 수는 6000가구다.

용산구는 "주택 1만 가구 공급이 추진될 경우 토지이용계획 변경에 따른 도시 인프라 재설계와 관계기관 추가 협의로 사업 추진이 최소 2년 이상 지연된다"면서 "토지 분양 일정 차질로 주택 공급 시기도 1년 이상 늦춰질 것"이라고 내다봤다.

또 이촌1구역 재건축정비사업 등 인근 재개발·재건축 사업 지연 가능성과 주택 공급 확대에 따른 초등학교 학생 수 증가로 교육 환경 질 저하 등도 우려된다고 주장했다.

용산구가 구성한 '용산국제업무지구 종합대응 전담 조직(TF)'은 부구청장을 단장으로 총괄반, 실무대응반, 지원반 등 4개 반으로 운영된다. 정기회의를 통해 서울시 등 관계 기관과 협의하고, 정책 영향 분석과 언론 대응, 주민 의견 수렴을 병행한다.

박희영 용산구청장은 "용산국제업무지구는 대한민국의 미래 경쟁력을 좌우할 국가 핵심 사업"이라며 "일방적인 주택 공급 물량 확대가 아닌, 교육·교통·생활 인프라와 국제 업무 기능이 조화를 이루는 방향으로 추진돼야 한다"고 밝혔다.

