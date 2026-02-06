창간 80주년 경향신문

정교유착 합수본, 고동안 전 신천지 총무 참고인 조사

경향신문

'통일교·신천지 정교유착 비리 의혹'을 수사하는 검찰·경찰 합동수사본부가 6일 고동안 전 신천지 총회 총무를 참고인 신분으로 소환했다.

신천지는 2021년 국민의힘 20대 경선과 2024년 국민의힘 22대 총선 경선에서 신도들을 국민의힘 책임당원으로 가입하도록 강제한 혐의를 받는다.

합수본은 앞서 신천지에서 제명된 전직 간부들을 조사하면서 신천지가 '필라테스 프로젝트'라는 이름으로 신도들에게 국민의힘 책임당원 가입을 독려했다는 진술을 확보했다.

내 뉴스플리에 저장

정교유착 합수본, 고동안 전 신천지 총무 참고인 조사

입력 2026.02.06 13:22

수정 2026.02.06 13:36

경기도 과천시 신천지 총회 본부의 모습. 연합뉴스

경기도 과천시 신천지 총회 본부의 모습. 연합뉴스

‘통일교·신천지 정교유착 비리 의혹’을 수사하는 검찰·경찰 합동수사본부(합수본)가 6일 고동안 전 신천지 총회 총무를 참고인 신분으로 소환했다.

경향신문 취재를 종합하면 합수본은 이날 오후 합수본 사무실이 있는 서울 서초구 서울고검으로 고씨를 소환했다. 고 전 총무가 합수본에서 조사를 받는 것은 이번이 처음이다.

합수본은 지난달 30일 경기 가평 신천지 평화의 궁전, 과천 신천지 총회 본부, 경북 청도 이만희 총회장 별장, 고 전 총무 등 신천지 본거지와 교단 지휘부 대상으로 전방위 압수수색에 나섰다. 수사팀을 꾸린 이후 신천지를 상대로 벌인 첫 강제수사였다. 고 전 총무에 대한 조사는 압수수색 일주일 만아다.

신천지는 2021년 국민의힘의 20대 대통령 경선과 2024년 22대 총선 경선에서 신도들을 국민의힘 책임당원으로 가입하도록 강제한 혐의를 받는다. 합수본은 앞서 신천지에서 제명된 전직 간부들을 조사하면서 신천지가 ‘필라테스 프로젝트’라는 이름으로 신도들에게 국민의힘 책임당원 가입을 독려했다는 진술을 확보했다. 합수본은 실제 가입한 신도가 수만 명에 달할 것이라고 본다.

앞서 신천지는 입장문을 내 “국민의힘, 더불어민주당을 포함한 어떠한 정당에 대해서도 당원 가입이나 정치 활동을 지시한 사실이 없다”며 “성도들의 동의하에 교인 명부 제공 의사가 있다”고 밝혔다.

댓글