진주 망경·강남동 공방골목 조성···원도심 관광 명소화

경향신문

본문 요약

경남도는 남부권 광역관광개발사업 1단계 사업인 '진주 원도심 관광골목 명소화 사업'을 본격적으로 추진한다고 5일 밝혔다.

문화체육관광부와 경남도, 진주시가 총사업비 213억 원을 투입한다.

주요 내용은 진주시 망경동과 강남동 일원에 공방골목거리를 조성하는 사업이다.

진주 망경·강남동 공방골목 조성···원도심 관광 명소화

입력 2026.02.06 13:26

  김정훈 기자

경남 진주 망경동 공방골목 조감도. 경남도 제공

경남도는 남부권 광역관광개발사업 1단계 사업인 ‘진주 원도심 관광골목 명소화 사업’을 본격적으로 추진한다고 5일 밝혔다.

이 사업은 인구 감소와 상권 쇠퇴 등으로 침체한 원도심에 활력을 불어넣기 위해 추진된다.

문화체육관광부와 경남도, 진주시가 총사업비 213억 원을 투입한다.

주요 내용은 진주시 망경동과 강남동 일원에 공방골목거리를 조성하는 사업이다. 진주승무원숙사를 새로 단장해 공예 문화 창작 공간으로 활용한다. 골목 쉼터 설치, 경관 개선과 관광 편의시설도 확충한다.

진주 지역관광의 거점공간인 전통문화체험관을 신축해 전통문화와 전통음식 또는 전통생활교육관으로도 운영할 계획이다. 촉석루와 남강, 진주성과 연계한 프로그램도 개발한다.

이와 관련 경남도는 부산·울산·광주·전남과 함께 남부권을 국가 관광 중심지로 육성하기 위해 2024년부터 10년간 남부권 광역관광개발사업을 추진하고 있다.

경남 지역에는 총 1조 1080억 원이 투입된다. 시설사업 36건과 진흥사업 23건을 3단계로 나눠 추진 중이다.

2026년에는 국비 589억 원을 포함해 역대 최대 규모 예산인 총 1,177억 원을 투입해 남부권 광역관광개발사업 추진에 더욱 속도를 낼 계획이다.

댓글