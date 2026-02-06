오세훈 “장동혁 대표, 스스로 자격 잃었다”···‘직 걸어라’ 발언에 연일 고강도 비판

SNS서 “수구의 길 가면 지지 받을 수 있나” 전날에도 “‘절윤’ 바랐는데···공인 자세 아냐”

오세훈 서울시장이 연일 장동혁 국민의힘 대표의 ‘말’에 강도높은 비판을 이어갔다.

장 대표가 당내 일각에서 나오고 있는 재신임 투표 및 사퇴 요구에 대해 ‘정치 생명을 걸고 요구하라’고 응수한 것에 연이틀 쓴소리를 내놓고 있다.

오 시장은 6일 자신의 SNS에 “이번 지방선거는 국민의힘에게 주어진 사실상의 마지막 기회”라며 “제1야당의 운명뿐만 아니라 국민과 나라를 지킬 수 있느냐 달렸다”고 밝혔다.

이어 “따라서 우리 당이 걸어가야 할 길의 절대 기준은 민심이어야 한다. 국민의 신뢰와 지지를 못 받는 정당은 정당으로서 존립할 수 없다”고 덧붙였다.

오 시장은 그러면서 “국민은 변화를 요구하는데 고집스럽게 수구의 길을 가면 국민의 지지를 받을 수 있겠습니까. 장동혁 대표가 원하는 당원투표 결과가 나온다 한들 그것이 민심을 거스른다면 무슨 의미가 있나”라고 비판했다.

오 시장은 “당심에 갇혀 민심을 보지 못하면 결국 패배한다. 그것이야말로 당심을 거스르는 일”이라며 “장 대표는 스스로 자격을 잃었다”라고 강조했다.

앞서 오 시장은 전날 국회 의원회관에서 열린 토론회 이후 기자들과 만난 자리에서도 “많은 뜻있는 분들이 ‘절윤’을 당 지도부에 요구하고, 지도부 노선으로 채택해 실행해주기를 바랐다”며 “(장 대표가) 거기에 대해 고민이 담긴 답변을 해 주길 기대했는데 그렇게 주장하는 사람들에게 ‘자기 자리를 걸어라?’ 이것은 공인으로서 자세가 아니다”라고 공개 비판했다.