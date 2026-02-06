창간 80주년 경향신문

오세훈 “장동혁 대표, 스스로 자격 잃었다”···‘직 걸어라’ 발언에 연일 고강도 비판

경향신문

본문 요약

오세훈 서울시장이 연일 장동혁 국민의힘 대표의 '말'에 강도높은 비판을 이어갔다.

오 시장은 그러면서 "국민은 변화를 요구하는데 고집스럽게 수구의 길을 가면 국민의 지지를 받을 수 있겠습니까. 장동혁 대표가 원하는 당원투표 결과가 나온다 한들 그것이 민심을 거스른다면 무슨 의미가 있나"라고 비판했다.

오 시장은 "당심에 갇혀 민심을 보지 못하면 결국 패배한다. 그것이야말로 당심을 거스르는 일"이라며 "장 대표는 스스로 자격을 잃었다"라고 강조했다.

오세훈 “장동혁 대표, 스스로 자격 잃었다”···‘직 걸어라’ 발언에 연일 고강도 비판

입력 2026.02.06 13:57

수정 2026.02.06 14:01

  • 류인하 기자

SNS서 “수구의 길 가면 지지 받을 수 있나”

전날에도 “‘절윤’ 바랐는데···공인 자세 아냐”

오세훈 서울시장(왼쪽)과 국민의힘 권영세 의원이 6일 서울시청에서 용산국제업무지구 관련 논의를 하고 있다. 공동취재

오세훈 서울시장이 연일 장동혁 국민의힘 대표의 ‘말’에 강도높은 비판을 이어갔다.

장 대표가 당내 일각에서 나오고 있는 재신임 투표 및 사퇴 요구에 대해 ‘정치 생명을 걸고 요구하라’고 응수한 것에 연이틀 쓴소리를 내놓고 있다.

오 시장은 6일 자신의 SNS에 “이번 지방선거는 국민의힘에게 주어진 사실상의 마지막 기회”라며 “제1야당의 운명뿐만 아니라 국민과 나라를 지킬 수 있느냐 달렸다”고 밝혔다.

이어 “따라서 우리 당이 걸어가야 할 길의 절대 기준은 민심이어야 한다. 국민의 신뢰와 지지를 못 받는 정당은 정당으로서 존립할 수 없다”고 덧붙였다.

오 시장은 그러면서 “국민은 변화를 요구하는데 고집스럽게 수구의 길을 가면 국민의 지지를 받을 수 있겠습니까. 장동혁 대표가 원하는 당원투표 결과가 나온다 한들 그것이 민심을 거스른다면 무슨 의미가 있나”라고 비판했다.

오 시장은 “당심에 갇혀 민심을 보지 못하면 결국 패배한다. 그것이야말로 당심을 거스르는 일”이라며 “장 대표는 스스로 자격을 잃었다”라고 강조했다.

앞서 오 시장은 전날 국회 의원회관에서 열린 토론회 이후 기자들과 만난 자리에서도 “많은 뜻있는 분들이 ‘절윤’을 당 지도부에 요구하고, 지도부 노선으로 채택해 실행해주기를 바랐다”며 “(장 대표가) 거기에 대해 고민이 담긴 답변을 해 주길 기대했는데 그렇게 주장하는 사람들에게 ‘자기 자리를 걸어라?’ 이것은 공인으로서 자세가 아니다”라고 공개 비판했다.

댓글