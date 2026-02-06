정청래 ‘대외비’ 합당 문건 조사 지시에…최고위원들 “조국 논의했나” “실무자만 희생양 삼으려 하나”

지명직 최고위원 포함 지도부 배분 등 담겨 민주당 “전혀 사실 아냐…논의된 바 없다” 합당 반대 최고위원들, 사과·진상규명 요구

정청래 더불어민주당 대표가 6일 조국혁신당과의 합당 준비 절차 등을 기재한 당 내부 대외비 문건이 언론에 보도된 데 대해 “누가 그랬는지 엄정하게 조사하고 책임을 물어야 하지 않을까 한다”며 조승래 사무총장에게 조사를 지시했다. 합당에 반대하는 최고위원들은 “실무자만 희생양 삼으려 하나”라며 정 대표에게 조국 혁신당 대표와의 사전 협의 여부 등 진상규명을 요구했다.

정 대표는 이날 오전 당 최고위원회에서 “오늘 아침 출근길에 동아일보 기사 보면서 깜짝 놀랐다. 정식 회의에 보고되지도 논의되지도 실행되지도 않았던 실무자의 작성 문건이 유출되는 일종의 사고가 있었다”라며 이같이 말했다. 정 대표는 “저도 신문을 보고 알았고 최고위원 어느 누구도 이런 내용에 대해 알거나 보고받지 못한 내용”이라며 “이 부분을 철저히 조사해주시길 바란다”고 말했다.

이날 동아일보는 A4 용지 7장 분량의 민주당 내부 대외비 문건 ‘합당 절차 및 추진 일정 검토(안)’을 입수했다며, 그 안에 합당 시 혁신당과 지명직 최고위원 등 일부 지도부 자리를 배분하는 내용이 담겼다고 보도했다. 문건에는 이달 27일 또는 다음달 3일까지 합당 절차를 마무리하고, 그에 앞서 최고위 의결과 당원 토론회, 당무위원회 의결, 권리당원 투표, 중앙위원회 의결 절차를 거친다는 내용도 포함됐다고 한다. 양당이 ‘2+2 사전실무협의체’를 가동해 열흘간 사전 협상을 마치고 합당 합의문을 발표한다는 내용도 담겼다고 동아일보는 보도했다.

민주당은 이날 공지에서 “보도는 전혀 사실이 아니다”라고 밝혔다. 민주당은 “지난달 22일 당대표 합당 제안이 있고 난 뒤, 실무적으로 당헌·당규에 따른 합당 절차, 과거 합당 사례 등을 정리한 자료”라며 “공식적인 회의에 보고되거나 논의된 바 없다”고 밝혔다.

합당에 반대하는 황명선·강득구 최고위원과 이언주 수석최고위원은 이날 오후 국회에서 긴급 기자회견을 열어 “정 대표는 지금 당장 문건을 공개하고 당원 앞에 설명해야 한다”고 주장했다. 세 최고위원은 “자신도 몰랐다는 당대표의 말과 진상조사를 하겠다는 것은 실무자만 희생양 삼으려는 것 아닌가”라고 말했다.

세 최고위원은 또 “조 사무총장은 합당 절차와 사례를 정리한 자료라고 했는데, 왜 합당 추진의 구체적 일정과 완료 시한, 지명직 최고위원의 배분, 탈당자와 징계자에 대한 특례 조항까지 들어 있는 건가”라며 “이미 (혁신당과) 협의하고 매우 구체적인 내용까지 결론을 정해 놓은 흔적 아닌가”라고 말했다.

세 최고위원은 “조국 대표와 어디까지 논의했나. 지분 배분 조건은 무엇인가”라며 진상규명을 요구했다. 이 최고위원은 회견 후 기자들과 만나 “정 대표가 보고 받았는지, 누구 책임하에 왜 작성했는지 분명히 밝혀야 한다”고 말했다.

이 최고위원은 “합당에 대한 양당의 기초 논의가 이뤄지는 때에 실무적 논의가 비로소 시작된다”며 “이런 문건은 한참 나중에 가서 실무적 논의가 시작될 때나 작성될 수 있는 내용”이라고 주장했다.