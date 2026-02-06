창간 80주년 경향신문

[속보] 해롤드 로저스 쿠팡 대표 “모든 수사에 충실히 협조”···질문엔 ‘묵묵부답’

경향신문

본문 요약

국회 위증 혐의로 경찰 수사를 받는 해롤드 로저스 쿠팡 한국법인 임시 대표가 6일 서울 마포구 서울경찰청 광역수사단 반부패수사대에 출석했다.

로저스 대표는 '위증 혐의 인정하나' '국정원 조사에 대한 입장이 여전하나' '쿠팡이 차별 대우를 받는다고 미국 하원에 로비했나' 등 취재진의 질문에 대답 없이 청사 안으로 들어갔다.

로저스 대표는 지난달 30일 쿠팡의 대규모 개인정보 유출 사태에 대해 직접 피의자가 사용한 노트북을 입수하는 등 '셀프 조사'로 증거를 인멸한 혐의로 한 차례 경찰에 출석해 조사를 받았다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

[속보] 해롤드 로저스 쿠팡 대표 “모든 수사에 충실히 협조”···질문엔 ‘묵묵부답’

입력 2026.02.06 14:10

  • 백민정 기자

해롤드 로저스 쿠팡 한국법인 임시 대표가 6일 2차 경찰조사를 위해 서울 마포구 서울경찰청 반부패수사대에 출석하고 있다. 정효진 기자

국회 위증 혐의(국회증언감정법 위반)로 경찰 수사를 받는 해롤드 로저스 쿠팡 한국법인 임시 대표가 6일 서울 마포구 서울경찰청 광역수사단 반부패수사대에 출석했다.

이날 오후 1시29분쯤 모습을 드러낸 로저스 대표는 “쿠팡은 지속적으로 모든 정부 수사에 적극 임할 것이며 오늘 수사에도 적극 열심히 충실히 다해서 임하도록 하겠다”고 통역을 통해 말했다.

로저스 대표는 지난해 12월30~31일 국회에서 열린 청문회에서 쿠팡이 개인정보 유출 피의자와 직접 접촉해 노트북을 회수한 것이 국가정보원의 지시라고 주장했다. 국정원은 이를 부인했고, 국회 과방위는 로저스 대표 등을 위증 혐의로 고발했다.

로저스 대표는 오는 23일 열리는 미국 하원 법사위원회의 쿠팡 관련 청문회에 출석하라는 소환장을 받았다. 해당 청문회는 한국 정부가 미국 기업인 쿠팡을 ‘표적 수사’한다는 의혹을 다룬다. 쿠팡이 미국 의회에 로비를 벌여 이 청문회를 열도록 했다는 이야기도 나온다.

로저스 대표는 ‘위증 혐의 인정하나’ ‘국정원 조사에 대한 입장이 여전하나’ ‘쿠팡이 차별 대우를 받는다고 미국 하원에 로비했나’ 등 취재진의 질문에 대답 없이 청사 안으로 들어갔다.

로저스 대표는 지난달 30일 쿠팡의 대규모 개인정보 유출 사태에 대해 직접 피의자가 사용한 노트북을 입수하는 등 ‘셀프 조사’로 증거를 인멸한 혐의로 한 차례 경찰에 출석해 조사를 받았다.

[속보]정부 고위관계자 “쿠팡 미국 ‘청문회’는 로비에 의한 것”

한국 정부 고위관계자는 6일 “쿠팡의 미국 하원 ‘청문회’는 로비에 의한 것으로 안다”고 밝혔다. 앞서 미국 하원 법사위원회는 5일(현지시간) 해롤드 로저스 쿠팡 한국법인 임시 대표에게 오는 23일 열리는 하원 법사위 비공개 증언 청취 절차에 출석하라는 소환장을 발부했다. 하원 법사위는 한국 규제 당국이 미국 정보기술 기업을 차별한다는 의혹에 대한 공...

https://www.khan.co.kr/article/202602060930011

