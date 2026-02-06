수능 ‘찍기 특강’ 찾던 청년은 왜 여의도로 갔나···스무 살 102명, ‘돈 공부’ 위해 모이다

KB국민은행, 수능 수험생 대상 금융캠프 예금·적금부터 주식·채권·펀드까지 배워

곧 고등학교를 졸업하는 조민서씨(19)는 직업군인을 꿈꾸며 부사관을 준비하고 있다. 최근 연극영화과 대학 입시를 마친 이현서씨(20)는 배우가 되는 것이 목표다. 이건희씨(20)는 장차 금융권에서 일하는 자신의 모습을, 박종근씨(19)는 성공한 사업가로서의 미래를 그리면서 대학 생활을 고대하고 있다.

사는 곳도, 꾸는 꿈도 다른 스무 살 청년 102명이 지난 4일 서울 여의도 KB국민은행 신관에 모였다. 불과 3개월 전까지 수능 공부와 씨름하던 이들이 자발적으로 ‘돈’에 관한 공부를 하겠다고 모인 것이다.

KB국민은행은 이날 성인으로 첫발을 내딛는 청년들의 올바른 금융 가치관 형성을 돕고자 2026학년도 수능시험 수험생을 대상으로 ‘KB금융캠프’를 열었다. 부산과 광주에서 KTX를 타고 올라온 참가자들이 있을 만큼 관심도가 높았다.

강연자로 참여한 서한슬 국민은행 연금컨설팅부 대리는 “KB금융캠프를 신청해서 온 친구들이 조금은 신기했다. 제가 스무 살일 때는 이런 캠프에 참가할 생각을 못 했다”며 “요즘 친구들은 확실히 금융시장 전반이 어떻게 흘러가는지, 미래를 어떻게 계획해야 하는지에 관심이 많다”고 말했다.

참가자들은 예금과 적금, 청약 통장의 차이부터 주식·채권·펀드 등 금융투자 상품의 유형과 유의점까지 기본적인 금융 지식을 익혔다. 부모에게 전적으로 의존하지 않기 위한 재무계획도 스스로 세웠다. 살면서 평생 해야 하는 금융 생활에 앞서 주춧돌을 놓는 시간이었다.

금융 교육이 활성화되지 않은 한국에서 이런 과정을 누구나 거치는 건 아니다. 최근 국내 증시가 가파르게 성장하면서 ‘포모’(FOMO·소외 두려움)를 느끼고 준비 없이 주식시장에 뛰어드는 이들도 있다. 차근차근 돈을 모으고 불리는 정석보다 일확천금을 노리는 ‘비법’에 더 큰 관심을 갖는 경우도 적지 않다.

“운은 몇 번뿐이잖아요. ‘찍특’에 의존하던 저를 되돌아보면서 많이 깨달았죠.” 수능 공부를 하며 ‘찍기 특강’을 종종 찾아봤다는 조민서씨가 웃으며 말했다. 그는 “어떤 분야든 기초를 모르면 나중에 다 무너진다고 생각한다”며 “예측하기 어려운 금융시장은 특히 더 많은 공부가 필요하다”고 했다.

이건희씨는 “삼성전자와 SK하이닉스 주가가 올랐다는 이야기를 들었을 때 처음 든 감정은 솔직히 ‘부럽다’였다”며 “이후엔 어떻게 알고 돈을 벌었는지, 또 왜 올랐는지 궁금증이 생겨 관련 책도 찾아보고 캠프에도 오게 됐다”고 말했다.

참가자들은 인생을 설계하는 과정에서 금융에 대한 높은 이해가 필수적이라고 입을 모았다. 이현서씨는 “제가 꿈꾸는 직업군 자체가 프리랜서라 금융을 잘 알고 있어야 수익 구조를 알 수 있고, 돈도 벌 수 있다고 생각한다”고 말했다. 박종근씨는 “당장 무리해서 큰돈을 벌고 싶다는 생각은 없다”며 “아르바이트와 저축으로 캐나다 밴쿠버 여행을 가는 것이 올해 목표”라며 웃었다.