'조선인 136명·일본인 47명 참사' 조세이탄광 추모식, 정부대표단 참석

경향신문

행정안전부는 오는 7일 일본 야마구치현 우베시 조세이탄광 추모광장에서 열리는 '조세이탄광 수몰사고 84주년 희생자 현지 추도식'에 정부 대표단이 참석한다고 6일 밝혔다.

대표단은 이날 현지에서 추도사 낭독과 헌화 등을 통해 희생자들의 명복을 빌고, 유가족들에게 깊은 위로의 뜻을 전할 계획이다.

대표단은 또 그동안 유해 조사와 발굴을 위해 활동해 온 일본 시민단체 '조세이탄광 수몰 사고를 역사에 새기는 모임'의 공적을 인정해 행안부 장관 표창을 수여할 예정이다.

'조선인 136명·일본인 47명 참사' 조세이탄광 추모식, 정부대표단 참석

입력 2026.02.06 14:34

  안광호 기자

일본인 잠수사 이사지 요시타카씨가 지난 3일 일본 야마구치현 우베시 조세이 탄광에서 유골 수습 조사 전 잠수 조사 계획을 설명하고 있다. 연합뉴스

일본인 잠수사 이사지 요시타카씨가 지난 3일 일본 야마구치현 우베시 조세이 탄광에서 유골 수습 조사 전 잠수 조사 계획을 설명하고 있다. 연합뉴스

행정안전부는 오는 7일 일본 야마구치현 우베시 조세이탄광 추모광장에서 열리는 ‘조세이탄광 수몰사고 84주년 희생자 현지 추도식’에 정부 대표단이 참석한다고 6일 밝혔다.

장동수 과거사관련업무지원단장 등 행안부 직원 5명으로 꾸려진 대표단은 이날 오전 10시30분 열리는 현지 추도식에 참석할 예정이다.

조세이탄광은 우베시에 있었던 해저 탄광으로, 해저에 갱도가 있어 위험한데다 조선인 노동자가 유독 많아 ‘조선탄광’으로 불렸다. 조세이탄광 수몰사고는 일제강점기인 1942년 2월3일 갱내로 해수가 침투하면서 조선인 136명과 일본인 47명 등 183명이 숨진 참사다.

현지 추도식에는 대표단을 비롯해 유족회(12명)와 시민단체(70여명) 등도 함께 참석할 예정이다. 대표단은 이에 앞서 현지에서 진행 중인 유해발굴 잠수 조사 현장을 점검하고, 유족 간담회를 열어 유족들의 의견을 직접 들었다.

대표단은 이날 현지에서 추도사 낭독과 헌화 등을 통해 희생자들의 명복을 빌고, 유가족들에게 깊은 위로의 뜻을 전할 계획이다.

대표단은 또 그동안 유해 조사와 발굴을 위해 활동해 온 일본 시민단체 ‘조세이탄광 수몰 사고를 역사에 새기는 모임(새기는 모임)’의 공적을 인정해 행안부 장관 표창을 수여할 예정이다. 이 단체는 크라우드 펀딩으로 확보한 자금으로 유골 수습을 위한 잠수 조사에 나섰고, 지난해 8월 대퇴부와 두개골을 포함한 유해 4점을 해저에서 발견했다. 잠수 조사에서 유해를 찾아낸 이들은 한국인 잠수사 김경수(43)·김수은씨(41)였다.

윤호중 행안부 장관은 “최근 한일 양국이 DNA 감정을 추진하기로 합의한 만큼 유해 신원을 확인해 하루라도 빨리 유해가 가족의 품으로 돌아갈 수 있도록 정부가 최선을 다하겠다”고 말했다.

댓글