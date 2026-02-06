창간 80주년 경향신문

문재인 전 대통령, 퇴임 후 첫 방미…외교안보 회고록 영문판 출간

경향신문

문재인 전 대통령이 다음달 5일 미국을 방문해 국제 문제 싱크탱크에서 기조연설을 한다.

문 전 대통령이 해외를 찾는 건 2022년 5월 퇴임하고 처음이다.

윤 의원실에 따르면 문 전 대통령의 방미는 미국 글로벌 정책 싱크탱크 '랜드연구소'와 '태평양세기연구소' 초청으로 성사됐다.

문재인 전 대통령, 퇴임 후 첫 방미…외교안보 회고록 영문판 출간

입력 2026.02.06 14:56

  박광연 기자

문재인 전 대통령이 지난해 9월 경기 파주시 캠프그리브스에서 열린 9·19 평양공동선언 7주년 기념식에서 기념사를 하고 있다. 국회사진기자단

문재인 전 대통령이 지난해 9월 경기 파주시 캠프그리브스에서 열린 9·19 평양공동선언 7주년 기념식에서 기념사를 하고 있다. 국회사진기자단

문재인 전 대통령이 다음달 5일 미국을 방문해 국제 문제 싱크탱크에서 기조연설을 한다. 문 전 대통령의 해외 방문은 퇴임 후 처음이다.

윤건영 더불어민주당 의원실은 6일 “문 전 대통령은 오는 3월5일부터 미국 LA를 방문한다”고 밝혔다. 문재인 정부 청와대 국정상황실장을 지낸 윤 의원은 문 전 대통령 최측근이다. 문 전 대통령이 해외를 찾는 건 2022년 5월 퇴임하고 처음이다.

윤 의원실에 따르면 문 전 대통령의 방미는 미국 글로벌 정책 싱크탱크 ‘랜드연구소’와 ‘태평양세기연구소’ 초청으로 성사됐다. 랜드연구소는 국제관계와 경제 등 여러 분야를 다루는 싱크탱크이며, 환태평양 지역 시민들의 상호 이해를 증진하고자 설립된 비영리재단인 태평양세기연구소는 캐슬린 스티븐스 전 주한 미국대사가 이사장을 맡고 있다.

문 전 대통령은 랜드연구소에서 국제관계 전문가들과 국제질서 및 남북관계 등에 대해 좌담회를 진행하고 기조연설을 한다. 태평양세기연구소 주관 만찬에 참석해 주빈 자격으로 인사말을 한다.

문 전 대통령이 퇴임 후 집필한 외교안보 분야 회고록 <변방에서 중심으로> 영문판이 이번 방미를 계기로 출간된다고 윤 의원실은 밝혔다. 윤 의원실은 “영문판은 미국의 대학교, 연구기관, 도서관 등에 우선 제공될 예정”이라고 밝혔다.

