오세훈 “장동혁 자격 잃었다”…장동혁 “비판 말고 직 걸어라”

오세훈 서울시장은 6일 장동혁 대표를 향해 “절대 기준은 민심”이라며 “장 대표는 스스로 자격을 잃었다”고 밝혔다. 장 대표가 전날 당 일각의 재신임 투표 및 사퇴 요구에 ‘직을 걸고 요구하면 당원투표를 하겠다’고 한 것을 재차 비판한 것이다. 장 대표는 “그렇게 비판할 게 아니라 직을 걸면 된다”고 했다.

오 시장은 이날 페이스북에서 “이번 지방선거는 국민의힘에게 주어진 사실상의 마지막 기회”라며 “따라서 우리 당이 걸어가야 할 길의 절대 기준은 민심이어야 한다”고 밝혔다. 그는 “국민의 신뢰와 지지를 못 받는 정당은 정당으로서 존립할 수 없다”며 “국민은 변화를 요구하는데, 고집스럽게 수구의 길을 가면 국민의 지지를 받을 수 있겠느냐”고 했다.

오 시장은 그러면서 “장 대표가 원하는 당원 투표 결과가 나온다 한들, 그것이 민심을 거스른다면 무슨 의미가 있느냐”라며 “당심에 갇혀 민심을 보지 못하면 결국 패배한다”고 밝혔다. 오 시장은 “그것이야말로 당심을 거스르는 일”이라며 “장 대표는 스스로 자격을 잃었다”고 주장했다.

오 시장은 전날 국회에서 기자들과 만나서도 장 대표에 대해 “참 실망스럽다”며 “윤석열 전 대통령과의 절연, 계엄 반성을 지도부 입장과 노선으로 채택해주길 바랐는데 그렇게 주장하는 사람들에게 자리를 걸라는 것은 공인으로서의 자세가 아니다”고 말했다. 오 시장은 한동훈 전 대표 제명이 확정된 지난달 29일 페이스북 게시글을 통해 장 대표 사퇴를 촉구한 바 있다.

이날 당내에선 “정치를 하라고 했더니 포커판을 만들어버렸다”(김용태 의원) “조폭식 공갈 협박”(권영진 의원) 등 장 대표의 ‘직 걸고 재신임 투표’ 방침에 대한 비판이 이어졌다.

장 대표는 이에 “그렇게 비판할 것이 아니라 직을 걸면 된다”고 했다. 제주를 방문 중인 장 대표는 이날 기자들과 만나 당 안팎의 비판을 두고 “어제 제 입장을 밝혔다”며 이같이 말했다. 장 대표는 ‘재신임 투표 요청 시한인 오늘까지 관련 소식을 들은 게 있느냐’는 질문에는 “공식적으로는 아직 (그런 요구를) 들은 바 없다”고 밝혔다.