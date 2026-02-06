창간 80주년 경향신문

5월 개통 인천 ‘영종~신도 평화도로’ 명칭 선호도 조사

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인천시가 오는 5월 개통 예정인 중구 영종도와 옹진군 북도면를 잇는 평화도로의 명칭을 제정하기 위해 시민선호도 조사를 벌인다.

인천시는 '영종~신도 평화도로' 교량의 명칭을 제정하기 위해 시민선호도 조사를 6일부터 19일까지 14일간 실시한다고 밝혔다.

영종~신도 평화도로는 중구 운서동 공항신도시 입구에서 옹진군 북도면 신도를 잇는 길이 3.26km, 왕복 2차로의 해상교량이다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

5월 개통 인천 ‘영종~신도 평화도로’ 명칭 선호도 조사

입력 2026.02.06 15:39

  • 박준철 기자

  • 기사를 재생 중이에요

6일부터 19일까지 서해남북평화대교

·신도영종대교·신도평화대교 중 선택

오는 5월 개통 예정인 ‘영종~신도 평화도로’ 명칭 선호도 조사 포스터. 인천시 제공

오는 5월 개통 예정인 ‘영종~신도 평화도로’ 명칭 선호도 조사 포스터. 인천시 제공

인천시가 오는 5월 개통 예정인 중구 영종도와 옹진군 북도면를 잇는 평화도로의 명칭을 제정하기 위해 시민선호도 조사를 벌인다.

인천시는 ‘영종~신도 평화도로’ 교량의 명칭을 제정하기 위해 시민선호도 조사를 6일부터 19일까지 14일간 실시한다고 밝혔다.

영종~신도 평화도로는 중구 운서동 공항신도시 입구에서 옹진군 북도면 신도를 잇는 길이 3.26km, 왕복 2차로의 해상교량이다. 이 도로는 향후 강화와 개성, 해주를 잇는 ‘서해남북평화도로’ 건설사업의 첫 구간이다.

시민 선호도 조사는 인천시 누리집을 통해 온라인으로 진행된다.

명칭 후보는 사업의 상징성을 담은 ‘서해남북평화대교’와 교량의 시·종점을 결합해 위치를 직관적으로 알 수 있는 ‘신도영종대교’, 지역주민의 염원과 평화의 가치를 강조한 ‘신도평화대교’ 등 3개이다.

시민들은 3개 중 하나를 선택하거나, 새로운 명칭도 제안할 수 있다.

인천시는 이번 조사를 통해 수렴된 의견을 26일 개최 예정인 ‘인천광역시 지명위원회’ 심의 때 참고 자료로 활용할 계획이다. 지명위원회는 설문 결과와 함께 교량의 상징성, 지역 정체성, 지명 제정 원칙 등을 종합적으로 검토해 명칭을 선정할 예정이다.

영종~신도 평화도로가 개통되면 그동안 배편으로 갈 수 있었던 신도를 포함해 북도면 시도·모도도 갈 수 있게 된다.

인천시 관계자는 “인천의 새로운 도약과 서해 평화의 상징이 될 교량의 이름을 정하는 과정인 만큼, 시민들의 소중한 의견이 적극 반영될 수 있도록 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.

오는 5월 개통 예정인 ‘영종~신도 평화도로’ 위치도. 인천시 제공

오는 5월 개통 예정인 ‘영종~신도 평화도로’ 위치도. 인천시 제공

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글