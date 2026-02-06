5월 개통 인천 ‘영종~신도 평화도로’ 명칭 선호도 조사

6일부터 19일까지 서해남북평화대교 ·신도영종대교·신도평화대교 중 선택

인천시가 오는 5월 개통 예정인 중구 영종도와 옹진군 북도면를 잇는 평화도로의 명칭을 제정하기 위해 시민선호도 조사를 벌인다.

인천시는 ‘영종~신도 평화도로’ 교량의 명칭을 제정하기 위해 시민선호도 조사를 6일부터 19일까지 14일간 실시한다고 밝혔다.

영종~신도 평화도로는 중구 운서동 공항신도시 입구에서 옹진군 북도면 신도를 잇는 길이 3.26km, 왕복 2차로의 해상교량이다. 이 도로는 향후 강화와 개성, 해주를 잇는 ‘서해남북평화도로’ 건설사업의 첫 구간이다.

시민 선호도 조사는 인천시 누리집을 통해 온라인으로 진행된다.

명칭 후보는 사업의 상징성을 담은 ‘서해남북평화대교’와 교량의 시·종점을 결합해 위치를 직관적으로 알 수 있는 ‘신도영종대교’, 지역주민의 염원과 평화의 가치를 강조한 ‘신도평화대교’ 등 3개이다.

시민들은 3개 중 하나를 선택하거나, 새로운 명칭도 제안할 수 있다.

인천시는 이번 조사를 통해 수렴된 의견을 26일 개최 예정인 ‘인천광역시 지명위원회’ 심의 때 참고 자료로 활용할 계획이다. 지명위원회는 설문 결과와 함께 교량의 상징성, 지역 정체성, 지명 제정 원칙 등을 종합적으로 검토해 명칭을 선정할 예정이다.

영종~신도 평화도로가 개통되면 그동안 배편으로 갈 수 있었던 신도를 포함해 북도면 시도·모도도 갈 수 있게 된다.

인천시 관계자는 “인천의 새로운 도약과 서해 평화의 상징이 될 교량의 이름을 정하는 과정인 만큼, 시민들의 소중한 의견이 적극 반영될 수 있도록 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.