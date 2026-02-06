아무 것도 않고 방치한 9개월···파주 버려진 땅에 야생동물들이 자리 잡았다

1348㎡ 매입한 뒤 ‘수동적 재야생화’ 등줄쥐부터 족제비 등 흔적까지 포착 미기록·신종 추정 무척추동물도 발견

버려진 땅을 그대로 뒀을 뿐인데 동식물의 삶터가 됐다. 생명다양성재단은 경기 파주시 삼릉 인근의 훼손지를 매입해 개입 없이 9개월여간 방치한 결과 포유류 9종과 식물 157종, 곤충 104종 등 다양한 생물이 서식하는 것으로 확인됐다고 밝혔다.

재단은 지난 5일 ‘생명다양성재단 야생신탁 생물상 조사보고서-1차년도 최종보고서’를 공개했다. 시민 모금을 통해 파주 삼릉 인근 1348㎡(408평)를 매입한 뒤 인위적 요소를 제거하고 개입 없이 방치하는 자연복원 방식인 ‘수동적 재야생화(Rewilding)’를 거친 결과다. 조사에서는 포유류와 양서·파충류, 곤충류, 무척추동물류, 식물류, 균류 등 다양한 생물 분류군에서 여러 종이 출현한 것으로 나타났다.

재단은 기존에 세워져 있던 불법건축물을 철거한 뒤 나지(裸地) 상태의 땅을 인위적 개입 없이 방치한 채 조사를 진행했다. 조사 대상지는 산림에 인접해 있고 작은 하천이 흐른다. 조사는 지난해 3월부터 12월까지 생물군별로 여러 차례에 걸쳐 이뤄졌다.

포유류의 경우 모두 9종의 흔적이 확인됐다. 지난해 4월부터 8월까지는 등줄쥐 1종이 지속적으로 포획됐고, 9월부터는 산림성 설치류인 흰넓적다리붉은쥐가 출현하기 시작했다. 10월에는 작은땃쥐, 11~12월에는 우수리땃쥐도 발견됐다. 연구진은 “조사대상지가 나지에서 초지대로 회복되면서 다양한 무척추동물이 나타났고, 먹이원이 확보되는 등 서식 환경이 양호해지자 산림청 설치류도 등장한 것으로 사료된다”고 말했다. 이 밖에도 고라니와 멧돼지, 너구리, 개, 족제비 등이 목격되거나 흔적이 확인됐다.

두꺼비와 무당개구리, 참개구리, 누룩뱀, 도마뱀 등 양서·파충류 20종도 나타났다. 보고서는 조사 면적을 고려할 때 비교적 다양한 종이 출현한 것으로 평가했다. 다만 주변 경작지에서 사용된 비료로 하천이 오염되면서 산개구리나 도롱뇽 등 수질이 양호한 환경을 선호하는 종은 확인되지 않았고, 무당개구리를 제외한 양서류의 산란도 관찰되지 않았다고 분석했다. 발견된 도마뱀은 어린 개체로, 해당 지역에서 번식이 이뤄지고 있는 것으로 추정했다.

육상 곤충은 104종, 흙 표면에 서식하는 토양 저서성 무척추동물은 53종이 출현했다. 토양과 낙엽층을 이용하는 딱정벌레류와 소똥구리류가 다수 서식한 것으로 확인됐다. 연구진은 “(짐승의 똥을 먹이로 삼는) 소똥풍뎅이류가 등장한 것은 대상지 주변의 포유류 활동과 토양 환경이 연결돼 상태적 상호작용이 이뤄지고 있다는 것을 보여준다”고 해석했다. 무척추동물의 경우 배각류와 거미류, 등각류, 톡토기류 등 다양한 분류군이 확인됐고, 계절이 지나며 낙엽층이 형성되자 산림성 종의 출현 빈도도 높아졌다. 등각류에서는 미기록종이나 신종으로 추정되는 개체도 발견됐다.

157종의 식물과 111종의 균류의 존재도 기록됐다. 단풍잎돼지풀과 환상덩굴, 돌피, 강아지풀 등이 군집을 이루던 땅에는 관목과 교목성 식물이 자라나고 있었다. 인접한 산림에서 유입된 종들이다. 아직 교목이 발달하지 않은 상태에서도 균류는 낙엽과 고사목, 토양 유기물을 기반으로 빠르게 자리잡았다.

연구진은 “건축물 철거 이력이 있는 소규모 부지임에도 불구하고 연구진은 “건축물 철거 이력이 존재하는 소규모 부지임에도 불구하고 다수의 생물 분류군에서 다양한 종이 나타난 것으로 확인됐다”며 “소규모 부지에서도 수동적(개입이 없는) 재야생화 전략이 생태적 회복 과정을 촉진할 수 있는 사례로 평가된다”고 말했다.

조사를 총괄한 성민규 생명다양성재단 연구원은 “이번 조사는 자연이 스스로 회복하는 힘을 기록한다는 데 의의가 있다”며 “매년 조사를 진행하며 다양한 생물 분류군의 군집이 커지고 작아지는 장기적인 변화 추이를 기록할 것”이라고 밝혔다.