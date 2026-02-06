현대차그룹, 미국 유력 자동차 매체 선정 ‘최고의 차’ 잇달아 수상…대형 SUV 팰리세이드는 ‘2관왕’

현대차그룹이 최근 열린 미국 주요 매체 시상식에서 연달아 수상하며 북미 시장에서 존재감을 드러내고 있다.

현대차그룹은 자동차 전문지 ‘카 앤 드라이버’의 2026 에디터스 초이스 어워즈에서 현대차 8개, 기아 5개, 제네시스 4개 등 모두 17개 차종이 차급별 최고 모델로 선정됐다고 6일 밝혔다.

카 앤 드라이버는 매년 전문 에디터들이 미국 시장에서 판매 중인 차량을 직접 시승하고 종합 평가해 차급 및 부문별 최고의 모델을 ‘에디터스 초이스’로 선정한다.

이들은 현대차그룹 각 차종의 주요 강점으로 뛰어난 디자인과 상품성, 주행 성능 등을 꼽았다. 특히 현대차 대형 스포츠유틸리티차(SUV) 팰리세이드는 이번 어워즈에서 매력적인 내·외장 디자인, 다양한 편의사양 등을 인정받아 ‘중형 전기 SUV’ 부문을 수상하면서 7년 연속 최고 모델로 뽑혔다.

팰리세이드는 미국 최장수 TV 자동차 프로그램 ‘모터위크’의 2026 드라이버스 초이스 어워즈에서도 ‘최고의 대형 유틸리티’로 선정돼 2관왕에 올랐다. 기아 K4는 ‘최고의 가족용 차’ 부문에 이름을 올렸다.

팰리세이드는 성능과 연비를 개선한 차세대 하이브리드 시스템이 높은 평가를 받았고, K4는 안락한 실내 공간과 부드러운 주행 성능을 인정받았다고 현대차그룹은 설명했다.

미국 자동차 평가 웹사이트 ‘카즈닷컴’의 2026 최고의 차 어워즈에서는 현대차 싼타페와 싼타페 하이브리드가 ‘최고의 가족용 차’로 선정됐고, 기아 EV9은 ‘최고의 전기차’에 등극했다.

싼타페는 공간 활용도가 뛰어난 3열 시트 구성과 부드럽고 편안한 주행 성능이 호평을 받았고, EV9은 넉넉한 1회 충전 주행거리와 빠른 충전 성능이 높은 점수를 딴 것으로 알려졌다.

현대차그룹 관계자는 “고객 관점에서 상품 경쟁력을 강화해 온 노력이 인정받은 결과”라며 “앞으로도 미국 시장을 포함한 글로벌 주요 시장에서 존재감을 계속해서 키워나가겠다”고 말했다.