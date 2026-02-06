창간 80주년 경향신문

“무시해서”···중학교 동창 집 찾아 세 모녀에게 흉기 휘두른 10대 구속

경향신문

자신을 무시한다는 이유로 중학교 동창의 아파트를 찾아가 세 모녀를 살해하려 한 10대가 구속됐다.

A군은 경찰 조사에서 "C양이 학원에서 창피를 주고 무시했다"고 진술한 것으로 전해졌다.

경찰 조사 결과 A군과 C양은 같은 중학교에 다녔던 사이인 것으로 조사됐다.

"무시해서"···중학교 동창 집 찾아 세 모녀에게 흉기 휘두른 10대 구속

입력 2026.02.06 16:05

  이삭 기자

경찰 마크. 경향신문 자료사진

경찰 마크. 경향신문 자료사진

자신을 무시한다는 이유로 중학교 동창의 아파트를 찾아가 세 모녀를 살해하려 한 10대가 구속됐다.

6일 강원 원주경찰서에 따르면 춘천지법 원주지원은 살인미수 혐의로 청구된 A군(16)에 대한 구속영장을 이날 발부했다.

A군은 지난 5일 오전 9시 12분쯤 원주시 단구동 한 아파트에서 40대 B씨와 10대인 큰딸 C양과 작은딸 D양에게 미리 준비한 흉기를 휘둘러 살해하려 한 혐의를 받고 있다.

A군 범행으로 B씨는 목 부위를 크게 다치고, C양과 D양은 오른쪽 팔과 어깨 등에 자상을 입었다.

피해자들은 병원에서 수술받고 현재 중환자실에서 회복 중이다.

경찰은 ‘살려달라고 외치는 소리가 들린다’는 이웃의 신고를 받고 출동해 아파트 인근 화단에 숨어 있던 A군을 현행범 체포했다.

A군은 미리 알고 있던 아파트 공동현관문 비밀번호를 누르고 건물 안으로 들어갔다. 이후 피해자들의 집 앞에서 기다렸다가 B씨가 집 밖으로 나오자 내부로 침입해 범행을 저지른 것으로 파악됐다.

A군은 경찰 조사에서 “C양이 학원에서 창피를 주고 무시했다”고 진술한 것으로 전해졌다.

경찰 조사 결과 A군과 C양은 같은 중학교에 다녔던 사이인 것으로 조사됐다.

경찰은 수사를 마치는 대로 사건을 검찰에 넘길 방침이다.

