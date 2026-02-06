전남도, 2월 친환경농산물에 ‘여수 유기농 노루궁뎅이버섯’ 선정

전남도는 “기능성 성분이 풍부한 여수산 ‘유기농 노루궁뎅이 버섯’을 2월의 친환경농산물로 선정했다”고 6일 밝혔다. 노루궁뎅이 버섯은 베타글루칸과 헤리세논 등 기능성 성분이 풍부해 면역력 증진과 항산화 작용에 효과가 있으며, 기억력 개선과 뇌 건강에 도움을 주는 식품이다.

여수 돌산읍에서 20년째 유기농 노루궁뎅이 버섯을 재배해 오고 있는 김상용씨(53)는 1999년 아내와 함께 귀농한 뒤 2005년부터 친환경농업을 실천해 오고 있다. 현재 버섯 재배사 0.3㏊(3300㎡)와 노지 작물 3㏊(3만㎡) 규모에서 연간 약 50t의 버섯을 생산하고 있다. 온라인 직거래와 학교급식 납품 등으로 연 소득은 약 7억원에 이른다.

김씨는 축적된 경험과 기술을 바탕으로 가공 분야까지 영역을 확대하고 있다. 유기 가공 인증을 획득했으며, 유기농 버섯배양커피(머쉬빈)와 노루궁뎅이 진액 등 다양한 가공제품을 생산·판매하고 있다.

특히 최근에는 유기농 상황버섯과 유기농 쌀을 결합한 ‘유기농 상황버섯쌀’을 개발했다. 면역력 증진과 당뇨 관리에 도움을 주는 기능성 제품으로 3월부터 본격 출하할 계획이다.

김영석 전남도 친환경농업과장은 “유기농산물을 활용한 가공식품 개발과 기능성 생산을 적극적으로 지원해 친환경농산물의 부가가치를 높이고, 안정적 판로 확대에 힘쓰겠다”고 말했다.