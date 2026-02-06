민주당 ‘합당 문건’에 거리둔 혁신당…신장식 “설 전에 내부 정리하라” 불쾌감

조국혁신당이 6일 더불어민주당과 합당 시 지도부 배분 내용 등이 담긴 민주당 대외비 문건과 관련해 “조국 대표를 비롯해 혁신당 측 누구에게도 그와 같은 내용에 대한 통지나 협의가 전혀 없었다”고 밝혔다. 혁신당 일각에선 “설 전에 민주당 내부 입장을 정리하라”며 민주당발 논란에 대한 불쾌한 기류도 감지됐다.

혁신당은 이날 공지한 ‘민주당 합당 절차 및 추진 일정 문건 관련 입장문’에서 이같이 밝혔다. 이날 동아일보는 A4 용지 7쪽 분량의 민주당 내부 대외비 문건 ‘합당 절차 및 추진 일정 검토(안)’을 입수했다며 합당 시 혁신당과 지명직 최고위원 등 지도부 자리 일부를 배분하는 내용 등이 기재됐다고 보도했다.

혁신당은 문건 내용과 관련해 민주당과 논의가 있었다는 주장에 거듭 선을 그었다. 서왕진 원내대표는 이날 CBS 라디오에서 “이 문서를 보지 못했다”라며 “전달되거나 협의된 바 전혀 없는 민주당 내부 문서 같다”고 말했다. 신장식 수석최고위원은 이날 SBS 라디오에서 “논의한 적이 없기 때문에 전혀 모르는 내용”이라고 말했다.

공개된 문건 내용에 대한 불편함도 내비쳤다. 신 최고위원은 “합당을 하더라도 가치와 명분을 중심으로 해야 국민들에게 감동을 줄 수 있다”며 “그거 없이 최고위원을 몇 명 배정하느냐만 갖고 얘기하기 시작하면 될 일도 안 된다”고 말했다. 서 원내대표는 “비전과 가치, 정치 연합의 원칙을 어떻게 가져갈 거냐에 대한 논의 자체가 없는 상태에서 (민주당이) 옛 열린민주당을 흡수 통합할 때 수준의 구상을 정리한 게 아닌가 싶다”고 말했다.

혁신당은 합당을 제안한 민주당의 내홍 수습이 먼저 이뤄져야 한다고 주장했다. 신 최고위원은 “민주당이 설 전에 내부를 정리해서 (합당 관련) 공식적 제안을 다시 해야 한다”며 “설날 앞두고 국민들에게 계속해서 ‘쟤들은 뭐 하는 거야’ 이런 소리 들으면 안 된다”라고 말했다.

혁신당을 향한 민주당 일각의 날 선 비판은 양당 간극을 키울 수 있다고도 했다. 신 최고위원은 “당원들 간 남는 감정의 앙금은 쉽게 치유가 안 된다”라며 “이런 게 오래 가면 선거 연합 자체도 굉장히 억지 춘향처럼 하게 되는 경우도 생길 수 있다”고 말했다.