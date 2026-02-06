창간 80주년 경향신문

민주당 '합당 문건'에 거리둔 혁신당…신장식 "설 전에 내부 정리하라" 불쾌감

경향신문

본문 요약

조국혁신당이 6일 더불어민주당과 합당 시 지도부 배분 내용 등이 담긴 민주당 대외비 문건과 관련해 "조국 대표를 비롯해 혁신당 측 누구에게도 그와 같은 내용에 대한 통지나 협의가 전혀 없었다"고 밝혔다.

혁신당은 이날 공지한 '민주당 합당 절차 및 추진 일정 문건 관련 입장문'에서 이같이 밝혔다.

이날 동아일보는 A4 용지 7쪽 분량의 민주당 내부 대외비 문건 '합당 절차 및 추진 일정 검토'을 입수했다며 합당 시 혁신당과 지명직 최고위원 등 지도부 자리 일부를 배분하는 내용 등이 기재됐다고 보도했다.

민주당 '합당 문건'에 거리둔 혁신당…신장식 "설 전에 내부 정리하라" 불쾌감

입력 2026.02.06 16:20

  박광연 기자

조국 조국혁신당 대표(가운데)가 지난 5일 부산 동구 부산항컨벤션센터에서 열린 부산현장최고위원회에서 더불어민주당과의 합당 관련해 발언하고 있다. 연합뉴스

조국 조국혁신당 대표(가운데)가 지난 5일 부산 동구 부산항컨벤션센터에서 열린 부산현장최고위원회에서 더불어민주당과의 합당 관련해 발언하고 있다. 연합뉴스

조국혁신당이 6일 더불어민주당과 합당 시 지도부 배분 내용 등이 담긴 민주당 대외비 문건과 관련해 “조국 대표를 비롯해 혁신당 측 누구에게도 그와 같은 내용에 대한 통지나 협의가 전혀 없었다”고 밝혔다. 혁신당 일각에선 “설 전에 민주당 내부 입장을 정리하라”며 민주당발 논란에 대한 불쾌한 기류도 감지됐다.

혁신당은 이날 공지한 ‘민주당 합당 절차 및 추진 일정 문건 관련 입장문’에서 이같이 밝혔다. 이날 동아일보는 A4 용지 7쪽 분량의 민주당 내부 대외비 문건 ‘합당 절차 및 추진 일정 검토(안)’을 입수했다며 합당 시 혁신당과 지명직 최고위원 등 지도부 자리 일부를 배분하는 내용 등이 기재됐다고 보도했다.

혁신당은 문건 내용과 관련해 민주당과 논의가 있었다는 주장에 거듭 선을 그었다. 서왕진 원내대표는 이날 CBS 라디오에서 “이 문서를 보지 못했다”라며 “전달되거나 협의된 바 전혀 없는 민주당 내부 문서 같다”고 말했다. 신장식 수석최고위원은 이날 SBS 라디오에서 “논의한 적이 없기 때문에 전혀 모르는 내용”이라고 말했다.

공개된 문건 내용에 대한 불편함도 내비쳤다. 신 최고위원은 “합당을 하더라도 가치와 명분을 중심으로 해야 국민들에게 감동을 줄 수 있다”며 “그거 없이 최고위원을 몇 명 배정하느냐만 갖고 얘기하기 시작하면 될 일도 안 된다”고 말했다. 서 원내대표는 “비전과 가치, 정치 연합의 원칙을 어떻게 가져갈 거냐에 대한 논의 자체가 없는 상태에서 (민주당이) 옛 열린민주당을 흡수 통합할 때 수준의 구상을 정리한 게 아닌가 싶다”고 말했다.

혁신당은 합당을 제안한 민주당의 내홍 수습이 먼저 이뤄져야 한다고 주장했다. 신 최고위원은 “민주당이 설 전에 내부를 정리해서 (합당 관련) 공식적 제안을 다시 해야 한다”며 “설날 앞두고 국민들에게 계속해서 ‘쟤들은 뭐 하는 거야’ 이런 소리 들으면 안 된다”라고 말했다.

혁신당을 향한 민주당 일각의 날 선 비판은 양당 간극을 키울 수 있다고도 했다. 신 최고위원은 “당원들 간 남는 감정의 앙금은 쉽게 치유가 안 된다”라며 “이런 게 오래 가면 선거 연합 자체도 굉장히 억지 춘향처럼 하게 되는 경우도 생길 수 있다”고 말했다.

