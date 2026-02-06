‘서울 10배 면적’ 이식쿨 호수 수위 ‘뚝’···키르기스스탄 “기후변화 위협 커져”

표면적 6236㎢, 세계 두 번째 크기 산악호수 빙하 감소·농업용수 사용 증가로 수량 급감









중앙아시아 키르기스스탄의 최대 호수인 이식쿨 호수의 수위가 기후변화 영향으로 지속적으로 낮아지고 있다는 경고가 나왔다.

5일(현지시간) 중앙아시아 매체 타임스오브센트럴아시아에 따르면 바키트 토로바예프 키르기스스탄 부총리 겸 수자원·농업·가공산업부 장관은 전날 아랍에미리트연합 두바이에서 열린 세계정부정상회의에서 “기후변화가 이식쿨 호수에 미치는 위협이 커지고 있다”고 밝혔다.

키르기스스탄 수자원부에 따르면 이식쿨 호수의 수위는 19세기 중엽 이후 약 14ｍ 낮아졌고 수량은 약 850억㎥ 감소했다. 빙하 감소와 농업용수 사용 증가로 호수로 유입되는 하천의 수도 줄었다.

토로바예프 장관은 “수위 하락이 이어질 경우 생물다양성과 관광 자원, 인근 지역 주민의 생활 여건에 영향을 미칠 수 있다”고 경고했다. 그는 이식쿨 호수 보존을 기후·수자원과 연계된 국제적 과제로 보고 단기 대응을 넘어 장기적이고 과학적인 접근이 필요하다고 말했다.

이식쿨 호수는 키르기스스탄 동부에 위치한 산악호수다. 가로 182㎞, 세로 60㎞로 표면적이 6236㎢에 이른다. 키르기스스탄 최대 호수이자 세계에서 두 번째로 큰 산악호수로 알려져 있다. 키르기스어로 ‘뜨거운 호수’라는 뜻을 가진 이식쿨 호수는 소금기가 있어 겨울에도 얼지 않는 특성이 있다.

키르기스스탄 당국은 1948년 국내 최초로 이식쿨 호수 일대를 자연보호구역으로 지정했다. 지난해 12월에는 2030년까지 호수의 지속 가능한 생태·경제 시스템 발전을 위한 사업 계획을 승인했다. 이 계획은 호수와 주변 생물권을 보호하고 지역의 장기적 경제 회복력을 높이는 데 초점을 두고 있다.