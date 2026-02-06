3대 특검 남은 수사 마무리할 권창영 2차 종합 특검···“내란 관련 사건이 가장 중요”

‘3대 특별검사(내란·김건희·채 상병 특검)’가 밝히지 못한 의혹을 수사할 권창영 2차 종합 특별검사가 내란 특검 사건에 가장 많은 수사 인력을 투입하겠다고 밝혔다. 권 특검은 임명 이튿날부터 특검보 등 수사팀 구성과 사무실 마련 작업에 착수했다.

권 특검은 6일 출근길 기자들과 만나 “3대 특검이 소기의 성과를 거뒀지만 국민 기대에 미치지 못하고 있고, 처리 못 한 사건에 대해서 국민의 기대가 크기 때문에 2차 특검이 출범된 것으로 안다”며 이같이 밝혔다.

권 특검은 2차 종합 특검법에 명시된 수사 대상 사건 중 “내란과 관련된 사건이 가장 중요하다”고 말했다. 권 특검은 “(내란 사건은) 규모가 크고 가담 범위가 넓고 국사범 (사건)”이라며 “아직 밝혀지지 않은 게 많기 때문에 중점적으로 보겠다”고 말했다.

권 특검은 특검법으로 규정된 최대 5개월의 수사 기간에 3대 특검이 못 밝혔던 의혹 수사를 마무리하고 다른 수사기관으로 넘기는 사건은 최소화할 것이라고 밝혔다. 그는 “수사를 해서 유죄가 된다고 (판단)하면 공소를 제기하고, (범죄) 구성 요건에 해당하지 않는다면 무혐의 (처분)해야 한다”며 “(남은 사건을) 정리해주는 게 특검의 목적”이라고 말했다.

지난 5일 임명된 권 특검은 이날부터 특검 사무실과 수사팀 구성원을 물색할 계획이라고 밝혔다. 권 특검은 임명 당일을 포함해 최대 20일을 수사 준비 기간으로 쓸 수 있다.

권 특검은 중앙지검이나 서울고검 등 기존 수사기관 청사는 이용하지 않겠다고 했다. 앞서 조은석 내란 특검은 수사 대상이 군사·안보 기밀 등인 점을 고려해 서울고검 청사에 사무실을 마련했다. 권 특검은 “그들(검찰)도 수사 대상 중 일부”라며 “독립해서 (수사를) 하는데 검찰청으로 들어가겠느냐”고 말했다.

권 특검은 지난 3대 특검 수사팀 인력을 파견받는 방안도 검토하고 있다고 밝혔다. 군 관련 사건을 수사하는 점을 고려해 군 법무관 출신 인사를 특검보로 추천하는 것도 고려 중이다. 특검보는 5명까지 임명할 수 있는데, 특검이 후보를 추천하면 이재명 대통령이 임명한다.

권 특검은 이런 점을 논의하고 협조 등을 요청하기 위해 곧 3대 특검을 예방할 계획이라고 밝혔다. 권 특검은 “(3대 특검 수사 인력이 합류한다면) 지난 특검의 예단을 이어받게 돼서 ‘제로베이스’에서 출발해 평가한다는 원칙에 어긋난다”면서도 “이미 축적된 경험과 지식을 사장시키는 것도 (해답이) 아니라서 작업이 필요할 것”이라고 말했다.