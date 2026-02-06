정청래 “조속히 합당 의총”…3선 의원들 “논쟁 지속, 당에 도움 안돼”

정청래 더불어민주당 대표가 6일 당 3선 의원들과 합당 관련 긴급 간담회를 열고 “빠른 시간 내 (합당) 전체 의원총회를 소집하라고 요청했다”고 밝혔다. 민주당은 오는 10일 의원총회를 열기로 했다.

정 대표는 이날 국회에서 열린 당 3선 의원들과의 긴급 간담회에서 “방금 (한병도) 원내대표께 빠른 시간 안에 전체 의총을 소집해줄 것을 요청드렸다”며 “이번주 일요일(8일)에는 긴 시간 최고위원들과 깊은 대화의 시간을 가지려 한다”고 말했다.

정 대표는 “초선 의원들과 간담회를 했고, 4선, 중진, 재선 의원 등 계속 경청의 시간을 갖고 있다”며 “당의 명운이 걸린 사안인 만큼 많은 의원들의 귀중한 말씀을 듣고 총의를 모아가는 과정에 있다”고 말했다.

정 대표는 “당대표로서 합당을 제안한 것이지, 합당을 결정하거나 선언한 것은 아니다”라고 말했다. 그는 “당헌·당규에도 나와 있듯 합당 문제는 전 당원 토론과 전 당원 투표든 지켜야 한다”며 “아직 그런 절차를 밟지 못하고, 또 밟지 않고 있다”고 했다.

정 대표는 “지방선거 승리에 도움 되는 일은 하고, 도움 되지 않는 일은 안 하겠다고 수차례 밝힌 바 있다”면서 “지방선거에 조금이라도 도움 되지 않겠나 하는 차원에서 합당을 제안했는데, 여기저기서 많은 의견이 분출하고 있다. 겸허한 마음으로 경청하겠다”고 말했다.

민주당 3선 의원 모임 대표인 소병훈 의원은 “(합당 제안) 이후로 블랙홀에 빠지는 것처럼 우리 당의 모든 일이 합당 이야기에 빠져들고 있다”며 “대표와 최고위원들이 결자해지 자세를 가져주시면 좋겠다. 논쟁이 더 지속돼선 당에 결코 도움이 안 된다”고 말했다.

명시적으로 합당 반대 의견을 표한 이는 없었던 것으로 전해진다. 다만 합당 시점을 두고는 의견이 갈렸다. 비공개로 진행된 간담회에서 참석 의원 14명 가운데 4명가량이 6·3 지방선거 전에 합당하자는 의견을 냈다고 한다. 나머지는 지선 이후 논의를 이어가자는 취지로 주장한 것으로 알려졌다. 참석자는 이날 기자와 통화에서 “시기적으로 지방선거 이후가 좀 더 많았다”고 말했다.

정 대표는 이날 4선 이상 중진 의원들과 비공개 오찬을 했고, 오는 10일에는 당 재선의원 모임(더민재)과 비공개 간담회를 한다. 민주당 의원총회는 10일 열릴 예정이다.