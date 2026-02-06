경찰 ‘수사 무마 청탁’ 의혹도 받는 김병기···본인 소환조사는 언제쯤?

김병기 무소속 의원(전 더불어민주당)을 둘러싼 의혹을 수사하고 있는 경찰이 국회 사무처를 압수수색했다. 경찰은 지난 한달여 간 김 의원 주변 인물에 대한 소환조사와 압수수색 등을 이어왔다. 이제 김 의원 본인을 소환하는 일만 남았는데 경찰은 아직 일정을 잡지 못하고 있다.

서울경찰청 공공범죄수사대는 6일 오전 10시부터 국회사무처를 압수수색했다. 이날 경찰은 김 의원 관련 인물들의 국회 출입 기록 등을 확보하기 위해 압수수색을 벌인 것으로 전해졌다.

경찰은 앞서 김 의원과 김 의원 차남, 측근 서울 동작구의원의 자택·사무실 등도 압수수색했다. 김 의원에게 제기된 의혹은 전직 동작구의원의 ‘3000만원 정치 헌금’ 의혹을 비롯해 차남의 숭실대 특혜 편입·특혜 취업 의혹, 배우자의 동작구의회 법인카드 유용 등 10여가지가 넘는다. 지난해 말 김 의원 전직 보좌직원들이 폭로에 나서며 김 의원 관련 의혹은 눈덩이처럼 불어났다. 경찰도 제기된 의혹들과 관련된 인물 십수명을 이미 불러 조사했고 압수수색 등 강제수사도 계속하고 있다.

김 의원은 과거 동작구의회 법인카드 유용 의혹과 관련해 수사 무마를 청탁했다는 의혹도 받고 있다. 김 의원의 배우자 이모씨는 조진희 전 서울 동작구의원으로부터 2022년 7월부터 구의회 업무추진비 카드를 받은 혐의를 받는다. 경찰은 김 의원 관련 의혹이 본격적으로 불거지기 전인 지난해 4월 국민권익위원회 제보를 통해 이 사건을 인지하고 입건 전 조사(내사)를 진행한 뒤 무혐의로 종결했다.

당시 이 사건은 서울 동작경찰서가 수사했다. 그런데 동작서가 이 사건을 수사하는 과정에서 김 의원 측이 연줄이 있는 전직 보좌직원·공기업 직원을 동원해 조 전 구의원의 경찰 진술조서를 입수했다는 의혹이 불거졌다. 또 경찰 고위간부 출신의 한 국회의원이 김 의원 요청으로 당시 동작경찰서장에 청탁성 전화를 걸었다는 진술도 나왔다.

최근 김 의원 관련 의혹이 다시 불거지면서 경찰은 재수사에 돌입했다. 경찰은 지난 19일 조 전 구의원의 자택과 사무실·동작구의회 등을 압수수색했다. 당시 동작서 수사팀장은 지난달 15일 피의자 신분으로 경찰에 소환돼 조사를 받았고, 공공범죄수사대는 지난달 23일 동작서를 압수수색했다.

경찰 관계자는 지난 2일 경찰청 정례 기자회견에서 “김 의원에 대한 고발이 많고 필요한 조사를 많이 해야 하는 상황”이라며 “기본적으로 고발 관련 조사를 끝내야 피의자를 부를 수 있다”고 밝혔다.