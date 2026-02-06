‘4·3 빼고’ 제주 찾은 장동혁 “당 지도부, 4·3 공식행사 참석할 것”

장동혁 국민의힘 대표는 6일 오는 4월 제주 4·3 평화공원에서 개최되는 제주4·3 희생자 추념식에 당 지도부 차원에서 참석하겠다고 밝혔다. 장 대표는 유튜버 고성국씨가 전직 대통령 전두환씨 사진을 국민의힘 당사에 걸라고 요구한 데 대해선 “전혀 검토한 바 없다”고 말했다.

전날부터 1박 2일 일정으로 제주를 방문한 장 대표는 이날 기자들과 만나 이같이 말했다. 장 대표는 ‘이번 제주도 방문에 4·3 평화공원 방문 일정이 포함되지 않은 이유가 뭐냐’는 질문에 “어제 오후에 본회의가 열릴 수도 있다는 얘기가 있었는데, 본회의가 열리게 되면 여러 악법들에 대한 필리버스터를 예고한 상태였다”며 “그런 상황들을 지켜보며 일정을 수정하는 과정에서 이번 일정에는 담지 못했다”고 했다.

장 대표는 그러면서 “4월3일 공식적인 행사가 있을 때 저희 지도부에서 참석하겠다는 약속의 말씀을 드린다”고 말했다. 장 대표가 오는 4월3일 제주4·3 희생자 추념식에 참석한다면 국민의힘 당대표로선 2022년 이후 4년 만이다.

당초 장 대표는 이번 제주 방문 때 4·3 평화공원을 찾을 것으로 알려졌으나, 최종 공지된 일정에서는 제외됐다. 장 대표는 지난해 10월 제주4·3 왜곡 논란이 불거진 영화 <건국전쟁2>를 관람하고 “역사를 바라보는 다양한 관점은 모두 다 존중돼야 한다”고 말해 논란을 빚기도 했다.

장 대표는 김영삼 전 대통령(YS)의 차남 김현철 김영삼대통령기념재단 이사장이 ‘국민의힘이 전두환 사진을 걸라는 극우 유튜버의 주문에 무응답으로 호응하고 있다’며 당사 등에서 YS 사진을 떼라고 한 데 대해선 “전두환 전 대통령 사진을 걸어야 하는지에 대해 논의를 전혀 한 바 없다”고 밝혔다.

장 대표는 “다소 오해가 있는 것 같다”며 “국민의힘은 김 전 대통령께서 민주화를 위해 헌신해오셨던 그 공적에 대해서 지금도 존중하고 높이 평가하고 있다”고 했다.

앞서 국민의힘에 입당한 유튜버 고성국씨는 지난달 29일 자신의 유튜브 채널 <고성국TV>에서 “이승만·박정희·전두환·노태우·김영삼·박근혜·윤석열 전 대통령까지 당사에 사진을 걸어야 한다”고 말했다. 현재 국민의힘 당사와 당대표 회의실 등에는 이승만·박정희·김영삼 전 대통령 사진이 걸려 있다.