대전사회혁신센터 ‘로컬크리에이터 지원사업’ 참여팀 모집

대전시 사회혁신센터는 지역 내 유망한 예비 창업자와 초기 창업자 발굴·육성을 위해 ‘2026 로컬크리에이터 지원사업’ 참여팀을 모집한다고 6일 밝혔다.

사회혁신센터는 이번 사업을 통해 예비 창업자를 대상으로 한 인큐베이팅 과정 5개팀, 창업 3년 미만 초기 창업자와 기존 사업 참여팀을 대상으로 한 엑셀러레이팅 과정 3개팀 등 모두 8개팀을 선정해 지원한다.

선정된 팀에는 사업화를 위한 직접 사업비 지원과 후속 관리 프로그램이 제공될 예정이다. 인큐베이팅 과정 참여팀에는 사업비로 최대 1500만원이 지원되고, 엑셀러레이팅 과정 참여팀은 최대 3000만원의 사업지를 지원받을 수 있다. 참여팀에는 전문가 밀착 컨설팅과 사업모델 고도화, 지식재산권 출원 및 온·오프라인 홍보도 지원된다.

참여신청 접수는 다음달 6일까지 대전사회혁신센터 홈페이지를 통해 온라인으로 진행된다. 백성열 대전시 사회혁신센터장은 “이번 사업이 대전지역 창업가들의 안정적인 성장을 돕는 마중물이 되길 기대한다”며 “예비 창업자부터 초기 창업자까지 단계별 맞춤 지원을 통해 지역 창업 생태계가 더욱 활성화되도록 지원하겠다”고 말했다.