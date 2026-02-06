창간 80주년 경향신문

“지속 가능한 덕질 위해”…국회 찾은 글로벌 케이팝 팬들

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

국내·외 '케이팝' 팬들이 기후 위기에도 지속가능한 '덕질'을 위해 국회를 찾았다.

케이팝 팬 주도의 기후행동 플랫폼 '케이팝포플래닛'은 6일 국회에서 박수현 더불어민주당 의원과 면담을 하고 정부 주도의 '탄소중립 공연·행사 가이드라인 제정 협의체 구성 제안서'를 전달했다.

이번 면담은 지난해 12월 국회에서 열린 '케이팝 저탄소 콘서트 표준화 토론회'에서 제기된 과제를 정책으로 구체화하기 위해 마련됐다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

“지속 가능한 덕질 위해”…국회 찾은 글로벌 케이팝 팬들

입력 2026.02.06 18:09

  • 성동훈 기자

  • 기사를 재생 중이에요

케이팝 팬 주도의 기후행동 플랫폼 케이팝포플래닛 회원들이 6일 국회를 찾아 기념 촬영을 하고 있다. 케이팝포플래닛 제공

케이팝 팬 주도의 기후행동 플랫폼 케이팝포플래닛 회원들이 6일 국회를 찾아 기념 촬영을 하고 있다. 케이팝포플래닛 제공

국내·외 ‘케이팝’ 팬들이 기후 위기에도 지속가능한 ‘덕질’을 위해 국회를 찾았다.

케이팝 팬 주도의 기후행동 플랫폼 ‘케이팝포플래닛’(KPOP4PLANET)은 6일 국회에서 박수현 더불어민주당 의원(문화체육관광위원회)과 면담을 하고 정부 주도의 ‘탄소중립 공연·행사 가이드라인 제정 협의체 구성 제안서’를 전달했다. 이번 면담은 지난해 12월 국회에서 열린 ‘케이팝 저탄소 콘서트 표준화 토론회’에서 제기된 과제를 정책으로 구체화하기 위해 마련됐다.

이들은 공연 기획·운영 전 과정의 탄소 배출량 측정 기준 정립, 실효성 있는 탄소중립 공연 인센티브 정책 검토, 국회 주도 ‘탄소중립 공연 시범 사업’ 추진과 정부와 업계가 함께 참여하는 협의체 구성을 제안했다.

박수현 의원은 “지구와 미래 세대를 위한 가치 있는 활동에 깊이 공감한다”면서 “문체부로 하여금 저탄소 콘서트 가이드라인의 로드맵을 끌어내고, 동시에 협의체를 만들어 같이 활동해나갈 수 있도록 하겠다”고 말했다.

케이팝 팬 주도의 기후행동 플랫폼 케이팝포플래닛 회원들이 6일 국회를 찾아 박수현 더불어민주당 의원에게 제안서를 전달한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 케이팝포플래닛 제공

케이팝 팬 주도의 기후행동 플랫폼 케이팝포플래닛 회원들이 6일 국회를 찾아 박수현 더불어민주당 의원에게 제안서를 전달한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 케이팝포플래닛 제공

케이팝포플래닛은 지난해부터 ‘케이팝 카본 헌터스’ 캠페인을 통해 기후위기에 대응하기 위해 재생에너지 사용 등 공연 산업의 변화를 꾸준히 촉구해 왔다. 단체는 콜드플레이나 빌리 아일리시 등 글로벌 아티스트들의 저탄소 투어 사례를 제시하며, “케이팝 역시 세계적 위상에 걸맞은 기후 대응 책임감을 느껴야 한다”고 강조했다.

이날 면담에는 케이팝포플래닛 공동 설립자 누룰 사리파(Nurul Sarifah)와 2023년 BBC ‘올해의 여성 100인’에 선정된 이다연 캠페이너, ‘케이팝 탄소 헌터스’ 캠페인을 이끄는 김나연 캠페이너 등이 참석했다.

케이팝 팬 주도의 기후행동 플랫폼 케이팝포플래닛 회원들이 6일 국회를 찾아 박수현 더불어민주당 의원에게 제안서를 전달한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 케이팝포플래닛 제공

케이팝 팬 주도의 기후행동 플랫폼 케이팝포플래닛 회원들이 6일 국회를 찾아 박수현 더불어민주당 의원에게 제안서를 전달한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 케이팝포플래닛 제공

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글