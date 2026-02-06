창간 80주년 경향신문

국민의힘 윤리위, 친한계 배현진 징계 절차 착수…격화되는 집안싸움

본문 요약

국민의힘 중앙윤리위원회가 6일 친한동훈계 배현진 의원에 대한 징계 절차에 착수했다.

한동훈 전 대표 제명 이후 친한계에 대한 추가 징계 움직임이 이어지면서 국민의힘 내홍은 더 깊어질 것으로 보인다.

국민의힘 관계자에 따르면 중앙윤리위는 이날 회의를 열고 배 의원에 대한 징계 절차를 개시하기로 의결했다.

국민의힘 윤리위, 친한계 배현진 징계 절차 착수…격화되는 집안싸움

입력 2026.02.06 19:54

수정 2026.02.06 20:30

  • 김병관 기자

사유는 ‘한동훈 전 대표 제명 반대 여론 조작’

친한계 김종혁 “군사정권 시절에도 없던 괴초식”

국민의힘 서울시당 위원장인 배현진 의원이 지난 달 14일 서울 여의도 중소기업중앙회에서 열린 2026 국민의힘 서울시당 신년 인사회에서 신년사를 하고 있다. 연합뉴스

국민의힘 중앙윤리위원회가 6일 친한동훈(친한)계 배현진 의원에 대한 징계 절차에 착수했다. 한동훈 전 대표 제명 이후 친한계에 대한 추가 징계 움직임이 이어지면서 국민의힘 내홍은 더 깊어질 것으로 보인다.

윤리위는 향후 배 의원에게 관련 통보를 하고 추가 회의를 열어 징계 수위를 결정할 것으로 보인다.

배 의원은 지난달 30일 한 당권파 원외 인사에 의해 윤리위에 제소된 것으로 알려졌다. 제소 신청서에는 서울시당위원장인 배 의원이 서울시당 전체가 한 전 대표 제명에 반대하는 것처럼 인식되도록 여론 조작을 했다는 주장이 담긴 것으로 전해졌다.

지난달 27~28일 한 전 대표 제명에 반대하는 입장문이 서울 당협위원장 21명, 구의회 의장협의회, 시당 여성위원회 등 명의로 서울시당 언론공지방을 통해 발표된 바 있다.

한 전 대표 제명에 이어 배 의원에 대한 징계 절차가 개시되면서 당권파와 친한계 간 갈등은 더욱 극심해질 것으로 보인다. 친한계 김종혁 전 최고위원은 이날 페이스북에 “중앙당 윤리위가 배현진 서울시당위원장 징계 심의에 착수했다”며 “군사정권 시절에도 보지 못했던 괴초식이 난무한다”고 적었다.

댓글