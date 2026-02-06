창간 80주년 경향신문

“일본, 1차 대미 투자 사업 규모 60조원 전후”

경향신문

본문 요약

일본이 지난해 미국과 무역 협상을 타결하면서 약속한 대미 투자의 1차 사업 규모가 6조~7조엔이 될 것이라는 보도가 나왔다.

니혼게이자이신문은 6일 일본 정부가 1차 대미 투·융자 사업으로 데이터센터용 가스 발전 시설, 원유 선적 항구, 인공 다이아몬드 생산 공장 등 3개 건설 프로젝트를 미국과 논의 중이라며 이같이 보도했다.

데이터센터용 가스 발전 시설 사업은 6조엔 규모로, 일본 소프트뱅크그룹이 주도하고 미국 에너지업체 GE버노바가 사업 참여 후보에 올라 있다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

"일본, 1차 대미 투자 사업 규모 60조원 전후"

입력 2026.02.06 20:27

  • 배시은 기자

도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽)과 다카이치 사나에 일본 총리가 지난해 10월28일 일본 도쿄에서 만나 악수하고 있다. AP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽)과 다카이치 사나에 일본 총리가 지난해 10월28일 일본 도쿄에서 만나 악수하고 있다. AP연합뉴스

일본이 지난해 미국과 무역 협상을 타결하면서 약속한 대미 투자의 1차 사업 규모가 6조~7조엔(약 56조~65조원)이 될 것이라는 보도가 나왔다.

니혼게이자이신문(닛케이)은 6일 일본 정부가 1차 대미 투·융자 사업으로 데이터센터용 가스 발전 시설, 원유 선적 항구, 인공 다이아몬드 생산 공장 등 3개 건설 프로젝트를 미국과 논의 중이라며 이같이 보도했다.

데이터센터용 가스 발전 시설 사업은 6조엔 규모로, 일본 소프트뱅크그룹이 주도하고 미국 에너지업체 GE버노바가 사업 참여 후보에 올라 있다.

수천억엔 규모 사업인 원유 선적 항구 건설 프로젝트는 대형 유조선이 정박할 수 있도록 심해에 항구를 짓는 사업이다. 일본이 자금을 지원하고 건설은 미국 업체가 주도한다.

인공 다이아몬드 공장의 경우 다이아몬드 유통 기업인 드비어스 그룹이 미국에 제조시설을 지어 생산 제품을 일본 등에 공급할 예정이다.

양국 정부는 이들 3개 프로젝트에 투자할 특수목적회사를 설립할 계획이다. 일본은 정부 산하 일본국제협력은행이 출자하고 일본무역보험의 보증에 기반해 3대 은행이 융자를 제공한다.

미·일은 추후 장관급 협의에서 투자 사업의 세부 내용을 조율한다. 이후 도널드 트럼프 미 대통령이 최종 결정을 내릴 것으로 전망된다.

일본은 지난해 미국과 관세 협상을 하면서 5500억달러(약 807조원) 규모의 대미 투자를 약속했다. 닛케이는 “일본의 대미투자 1차 사업은 (미국과 무역협상을 타결한) 유럽연합이나 한국의 모델이 될 것”이라고 전했다.

