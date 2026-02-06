창간 80주년 경향신문

프랑스·캐나다, 그린란드에 외교 공관 연다···트럼프 야욕에 ‘유럽 땅’ 못박기

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

프랑스와 캐나다가 덴마크 자치령 그린란드에 6일 외교 공관을 연다.

프랑스 외교부는 푸아리에 총영사가 "과학·경제·문화 분야에서 그린란드와 기존 협력을 심화하고 그린란드 당국과 정치적 관계를 강화하는 임무를 맡는다"라고 설명했다.

프랑스가 그린란드에 총영사관을 연 것은 미국에 맞서 그린란드에 연대를 표하고 이곳이 유럽 땅이라는 점을 강조하기 위해서다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

프랑스·캐나다, 그린란드에 외교 공관 연다···트럼프 야욕에 ‘유럽 땅’ 못박기

입력 2026.02.06 22:25

수정 2026.02.06 22:35

펼치기/접기
  • 배시은 기자

  • 기사를 재생 중이에요

5일(현지시간) 캐나다 몬트리올에서 그린란드 누크로 향하는 비행기에 탑승한 승객들이 캐나다 국기와 그린란드 깃발을 흔들고 있다. AP연합뉴스

5일(현지시간) 캐나다 몬트리올에서 그린란드 누크로 향하는 비행기에 탑승한 승객들이 캐나다 국기와 그린란드 깃발을 흔들고 있다. AP연합뉴스

프랑스와 캐나다가 덴마크 자치령 그린란드에 6일(현지시간) 외교 공관을 연다.

AP통신에 따르면 어니타 어낸드 캐나다 외교장관은 이날 그린란드 수도 누크에서 열리는 캐나다 영사관 개소식에 참석한다. 했다. 개소식에는 국가원수인 찰스 3세 영국 국왕을 대리해 국가 주요 행사를 주재하는 메리 사이먼 캐나다 총독도 참석한다.

캐나다는 북극권 안보와 기후 변화 분야 등에서 그린란드와 협력하기 위해 도널드 트럼프 미국 대통령이 그린란드 병합 구상을 노골화하기 이전인 2024년 그린란드에 영사관을 열기로 한 바 있다.

어낸드 장관은 전날 덴마크 코펜하겐에서 라스 뢰케 라스무센 덴마크 외교장관과 만난 뒤 자신의 소셜미디어에 “캐나다와 덴마크는 북극 지역의 안정과 안보, 협력 강화를 위해 함께 노력하고 있다”고 밝혔다.

프랑스도 유럽연합 회원국 중 처음으로 그린란드에 총영사관을 개설하고 장노엘 푸아리에 총영사를 파견했다. 프랑스 외교부는 푸아리에 총영사가 “과학·경제·문화 분야에서 그린란드와 기존 협력을 심화하고 그린란드 당국과 정치적 관계를 강화하는 임무를 맡는다”라고 설명했다.

프랑스가 그린란드에 총영사관을 연 것은 미국에 맞서 그린란드에 연대를 표하고 이곳이 유럽 땅이라는 점을 강조하기 위해서다. 프랑스 외교 당국자는 BFM TV에 “영사관 설립은 프랑스와 그린란드의 오랜 관계를 반영하는 동시에 최근 상황과 관련해 대통령과 외교장관이 표명한 특별한 관심을 반영한 것”이라고 설명했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글