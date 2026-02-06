프랑스·캐나다, 그린란드에 외교 공관 연다···트럼프 야욕에 ‘유럽 땅’ 못박기

프랑스와 캐나다가 덴마크 자치령 그린란드에 6일(현지시간) 외교 공관을 연다.

AP통신에 따르면 어니타 어낸드 캐나다 외교장관은 이날 그린란드 수도 누크에서 열리는 캐나다 영사관 개소식에 참석한다. 했다. 개소식에는 국가원수인 찰스 3세 영국 국왕을 대리해 국가 주요 행사를 주재하는 메리 사이먼 캐나다 총독도 참석한다.

캐나다는 북극권 안보와 기후 변화 분야 등에서 그린란드와 협력하기 위해 도널드 트럼프 미국 대통령이 그린란드 병합 구상을 노골화하기 이전인 2024년 그린란드에 영사관을 열기로 한 바 있다.

어낸드 장관은 전날 덴마크 코펜하겐에서 라스 뢰케 라스무센 덴마크 외교장관과 만난 뒤 자신의 소셜미디어에 “캐나다와 덴마크는 북극 지역의 안정과 안보, 협력 강화를 위해 함께 노력하고 있다”고 밝혔다.

프랑스도 유럽연합 회원국 중 처음으로 그린란드에 총영사관을 개설하고 장노엘 푸아리에 총영사를 파견했다. 프랑스 외교부는 푸아리에 총영사가 “과학·경제·문화 분야에서 그린란드와 기존 협력을 심화하고 그린란드 당국과 정치적 관계를 강화하는 임무를 맡는다”라고 설명했다.

프랑스가 그린란드에 총영사관을 연 것은 미국에 맞서 그린란드에 연대를 표하고 이곳이 유럽 땅이라는 점을 강조하기 위해서다. 프랑스 외교 당국자는 BFM TV에 “영사관 설립은 프랑스와 그린란드의 오랜 관계를 반영하는 동시에 최근 상황과 관련해 대통령과 외교장관이 표명한 특별한 관심을 반영한 것”이라고 설명했다.