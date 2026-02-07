우리 아이 인생 첫 등교, 선행보다 중요한 건 뭐다?

새내기 학부모 위한 선배 엄마들의 초등 입학 준비 강의

초등학교 입학까지 한 달 남짓 남았다. 선행 학습부터 준비물까지 비교의 언어들이 바쁘게 오간다. 그러나 입학은 경쟁의 시작이 아니라 생활의 전환이다. 11인의 선배 엄마들이 후배 엄마들에게 전하는 ‘입학 준비 가이드라인’을 정리했다.



LESSON 1 _ 생활 리듬 예습



초등학교는 아이가 처음으로 하루를 혼자 책임지게 되는 공간이다. 정해진 시간에 앉아 있고 쉬는 시간에 이동하는 기본적인 생활 능력이 바탕이 돼야 한다. 초3·초5 자녀를 둔 조은주씨는 “입학 전 한 달 동안은 아침마다 ‘학교 가는 연습’을 했다. 그 리듬이 몸에 남더라”며 “일정한 기상, 아침 준비, 가방을 챙기는 연습 또한 도움이 됐다”고 전했다.



LESSON 2 _ 질문하는 법 연습하기



‘7세 고시’에 대한 불안 속에서 선행 학습에 시선이 쏠리지만, 선배 엄마들이 공통으로 말한 건 학습 태도였다. 특히 입학 전 아이에게 “모를 땐 어떻게 말하면 좋을까?”를 묻고 “선생님, 다시 한번 말씀해주세요” 같은 문장을 자연스럽게 써보게 하는 것만으로도 학교생활의 문턱은 낮아진다. 초5 아이를 둔 김민서씨 역시 “질문을 주저하지 않는 아이들이 순조롭게 적응했고, 그런 아이들이 상황과 학습에 대한 이해 속도가 빨랐다”고 말했다.



LESSON 3 _ 준비물은 단순하게



초등 저학년 학생에게 중요한 건 ‘좋은 물건’이 아니라 ‘다루기 쉬운 물건’이다. 연필, 지우개, 필통처럼 매일 쓰는 물건일수록 단순하고 가벼운 것이 적합하다. 스스로 챙기는 습관 또한 익혀야 한다.



LESSON 4 _ 여행은 입학 전에 많이



수업 진도에 대한 부담, 어렵게 형성한 친구 관계에 결석이 조심스러워진다. 방학이 있지만 마음먹은 만큼 움직이기 어렵다. 입학 전 여행은 휴식이자 이후 학교생활을 버티게 해주는 여유의 저장고가 되기도 한다. 초4 학부모 한지연씨는 “입학 전 다녀온 여행이 아직도 아이에게 좋은 기억으로 남아 있다. 입학 전으로 돌아간다면 더 많이 여행을 다닐 것이다”라고 말했다.



LESSON 5 _ 학교를 ‘아는 공간’으로



낯선 공간은 아이의 긴장을 키운다. 등하굣길을 함께 걸어보는 일은 아이에게 ‘아는 길’을 만들어준다. 초2 아이를 둔 이정훈씨는 “학교를 한 바퀴 돌아본 뒤 아이가 ‘생각보다 무섭지 않다’고 말하더라”고 설명했다.



LESSON 6 _ 화장실은 부끄럽지 않은 곳



의외로 많은 아이가 가장 긴장하는 곳은 화장실이다. 초2 학부모 정소라씨는 “입학 전 ‘화장실이 급하면 어떻게 해야 할까’ ‘급식을 다 먹지 못해도 괜찮을까’와 같은 질문을 함께 나누고 연습하는 것만으로도 아이의 불안은 줄어든다”고 조언했다. 이런 대화는 아이에게 ‘실수해도 괜찮다’는 메시지를 전한다. 학교는 참아내는 곳이 아니라, 필요한 도움을 말로 요청할 수 있는 공간이라는 감각을 심어주는 셈이다.



LESSON 7 _ 하교 이후 시간을 그려라



유치원과 다르게 초등학교는 하교 이후의 시간이 길다. 초2 학부모 김도근씨는 “집에 오면 가방을 어디에 둘지, 간식은 언제 먹는지, 잠깐 쉬는 시간과 놀이 시간은 어떻게 나뉘는지까지 구체적으로 그려봤다”며 “이렇게 했더니 아이가 집에 와서 훨씬 안정된 모습을 보였다”고 했다. 중요한 건 촘촘한 계획이 아니라 흐름이다. 해야 할 일보다 ‘이다음에 뭐가 오는지’를 아는 것만으로도 아이는 한결 편안해진다.



LESSON 8 _ 부모의 질문을 바꿔라



아이에게 건네는 말은 성취보다 감정에 가까울수록 좋다. 초3 학부모 이수진씨는 “‘오늘 뭐 배웠어?’에서 ‘오늘 어땠어?’로 질문을 바꿨더니 아이가 학교 이야기를 먼저 꺼내기 시작했다”고 말했다. 이런 대화는 학교생활을 평가의 대상이 아닌, 이야기할 수 있는 일상의 일부로 받아들이게 만든다. 하루를 점수로 정리하지 않아도 괜찮다는 신호이기도 하다.



LESSON 9 _ 친구 관계는 서두르지 말자



학교생활 초기에는 친구 관계가 빠르게 바뀐다. 하루는 함께 놀다가도 다음날은 각자 다른 친구를 찾기도 한다. 초5 학부모 최은경씨는 “처음엔 쉬는 시간마다 혼자 있는 걸 보고 마음이 조급해졌지만, 시간이 지나니 아이가 자연스럽게 자리를 찾더라”며 “부모가 한발 뒤로 물러나는 게 오히려 도움이 됐다”고 했다. 혼자 있는 시간이 외로움이나 관계 실패를 의미하지는 않는다는 걸 알려주는 것도 도움이 된다.



LESSON 10 _ 평가는 천천히



환경에 적응하는 데 시간이 필요한 아이는 입학을 앞두고 이유 없이 울거나 학교에 가기 싫다고 말하는 날이 있을 것이다. 적응은 직선이 아니라 오르내림의 과정이다. 초2 학부모 박재현씨는 “초반의 반응만으로 전체를 판단할 필요는 없다”며 “좋고 나쁨을 서둘러 평가하기보다 시간을 두고 지켜보는 것이 아이에게 더 큰 안정이 된다”고 조언했다.



LESSON 11 _ 기다릴 줄도 알아야



끝으로 두 아이의 엄마이자 초등학교에 재직 중인 하유정 교사는 ‘기다림’을 강조했다. 그는 “요즘 아이들은 차례를 기다리기보다 먼저 확인받으려 하고, 설명이 끝나기 전에 말을 꺼내며 결과가 바로 나오지 않으면 불안해한다”며 “학교는 기다림의 연속인 공간이다. 이 시간을 견디는 힘이 부족하면 배움의 과정 자체가 힘들어질 수 있다”고 말했다. 이어 “예비 1학년에게 필요한 것은 기다릴 줄 아는 자기조절력”이라며 “그동안 빠르게 해결해주던 부모였다면 이제는 속도를 조금 늦출 필요가 있다”고 덧붙였다.

