[오마주] 40년 후 도착한 존 레넌의 편지

웨이브·왓챠·티빙 <대니 콜린스>

‘오마주’는 주말에 볼 만한 온라인동영상서비스(OTT) 콘텐츠를 추천하는 코너입니다. 매주 토요일 오전 찾아옵니다.

‘느린 우체통’을 아시나요. 아마 관광지에서 한 번쯤 보셨을 거 같습니다. 편지를 넣으면 바로 발송되지 않고 통상 1년 뒤 배달해주는 우체통을 말하죠. 수신자는 ‘1년 뒤의 나’일 수도 있지만 가족이나 연인, 친구 등 소중한 사람일 수도 있겠습니다.

1년 뒤의 그들에게 어떤 말을 전하고 싶은가요. 잘 지내고 있는지, 어디 아픈 데는 없는지, 우리가 함께 보낸 지난 1년은 어땠는지 등을 묻고 싶군요. 구체적인 말은 떠올리기 쉽지 않습니다. 1년 사이 우리에게 얼마나 많은 일이 있을지 예상하기 어렵거든요. 연말 연초엔 “1년이 참 빠르다”는 말을 달고 사는데, 느린 우체통 앞에 서면 사계절이 긴 시간처럼 느껴집니다.

영국 가수 스티브 틸스턴은 존 레넌이 보낸 편지를 34년 만에 받습니다. ‘아주 느린 우체통’에 편지를 넣은 걸까요? 영화는 이 실화에서 출발합니다.

틸스턴은 1971년 한 잡지사와 인터뷰를 합니다. 첫 앨범이 나온 지 얼마 안 된 신인가수였던 그는 이런 질문을 받습니다. “앨범이 대박나서 엄청난 부자가 되면 앞으로의 곡 작업에 악영향을 줄 거 같나요?” 틸스턴은 이렇게 답합니다. “그럴까봐 두렵습니다.”

레넌은 이 인터뷰 기사를 보고 틸스턴에게 편지를 보냅니다. 성공과 풍요로움이 음악적 재능을 해칠까 걱정하는 신인가수에게, 이미 비틀즈 멤버로서 큰 성공을 거둔 그가 마음을 담아 글을 쓴 것이죠. 1971년은 비틀즈 해체 직후였습니다.

하지만 배달 사고로 편지는 당시 전달되지 못했습니다. 편지가 주인을 찾는 데는 30년이 넘는 세월이 걸렸습니다. 틸스턴은 2005년 이 편지를 받게 됩니다. 레넌이 세상을 떠난 지 25년이 흐른 후였기에, 답장을 보낼 수 없는 편지였죠.

영화는 이 이야기를 바탕으로 각색된 내용입니다. 주인공 대니 콜린스(알 파치노)는 허구의 인물이고, 레넌의 편지를 받는 시간적 배경도 2014년으로 실제와는 다릅니다.

콜린스는 인기 팝스타입니다. 60대가 되도록 술과 마약을 즐기고, 요일별 슈퍼카를 끌며 엄청난 부를 누리죠. 그는 안정적인 가정을 이루는 데 몇 번 실패하고 현재 20대 여자친구와 연애 중입니다. 그러던 어느 날, 매니저이자 오랜 친구인 프랭크(크리스토퍼 플러머)로부터 레넌의 편지를 전달받습니다. 한 수집가에게 장장 석달을 공들여 얻어낸 것이었죠. 편지엔 이 같은 말이 담겨 있습니다.

“부자가 되고 유명해져도 생각하는 건 바뀌지 않아. 네 예술성을 변질시키진 않지. (...) 네 음악에 충실하도록 해. 너 자신에 충실하고.”

레넌의 편지를 읽은 그는 새로운 삶을 살아보기로 결심합니다. “30년간 곡 하나를 안 썼다. 한심한 농담이나 해댔다”며 남은 투어 일정을 다 취소하겠다고 선언하죠. 그는 자신의 집을 떠나 뉴저지로 향합니다. 스쳐 지나간 과거 인연에서 얻은 아들을 찾아가요. 그의 아들은 그와는 달리 화목한 가정을 이루고 있었어요.

당연히 아들의 반응은 냉담합니다. 불쑥 찾아온 콜린스에게 아들은 “다신 볼 일 없다”며 불쾌감을 표하죠. 과연 콜린스는 아들과 며느리, 손녀에게 가족으로 인정받을 수 있을까요? ‘한심한 농담’이 아닌 진심을 담은 노래를 쓸 수 있을까요.

이 영화는 참 뻔합니다. 몇 번의 고비가 찾아오지만 연대와 애정, 새로운 삶에 대한 열정으로 이를 극복해가는 과정은 어찌 보면 진부하죠. 하지만 어느새 영화에 빠져들어 콜린스의 여정에 함께하게 됩니다. 알 파치노의 명연기는 마치 콜린스가 실존하는 슈퍼스타인 것 같은 느낌을 줍니다.

영화가 끝난 뒤 레넌의 음악을 찾아듣게 됩니다. “모든 사람이 평화롭게 살아가는 모습을 상상해봐요/ 당신은 저를 몽상가라고 말하겠지만/ 전 혼자가 아니에요/ 언젠가는 당신도 함께하길 바라요.”(‘Imagine’ 중에서) 상상해볼까요. 40년 뒤 나의 슈퍼스타에게 편지를 받는다면···.

웨이브, 왓챠, 티빙에서 볼 수 있습니다. 러닝타임 106분. 15세 이상 관람가.