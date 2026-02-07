‘영하 18도’ 주말 내내 강추위…전라·제주에 많은 눈

중부 지방과 전북 동부, 경북 내륙 한파 특보

주말 내내 강추위가 이어질 것으로 전망된다. 전라도와 제주도를 중심으로는 많은 눈이 내릴 것으로 예상된다.

7일 기상청에 따르면 중부 지방과 전북 동부, 경북 내륙을 중심으로 한파 특보가 발효된 가운데 주말을 포함해 모레까지 아침 기온이 영하 10도 안팎으로 떨어질 것으로 예측했다. 이날 낮 최고기온은 영하 5도에서 5도 사이에 머물 전망이다.

이날 오전부터 제주도, 오후부터 전라 서해안과 충남 서해안, 밤부터 충남권 북부 내륙과 충북 중·남부, 그 밖의 전남권과 전북 남부 내륙에 눈이 내릴 것으로 예측된다.

특히 전라도와 울릉도·독도, 제주도는 이날 밤과 내일 오전에 시간당 1∼3㎝, 일부 지역에서는 시간당 5㎝ 안팎의 강한 눈이 내리는 곳이 있어 눈 피해에 유의해야 할 것으로 관측된다.

8일에는 아침 기온이 영하 18도에서 영하 5도로 매우 낮겠고, 낮 최고기온은 영하 4도에서 3도 사이로 전망됐다.

월요일인 9일 아침 최저기온은 영하 14도에서 영하 3도였다가, 낮 기온이 2도에서 10도로 오르며 평년과 비슷한 수준이겠다.

당분간 바람도 강하게 불어 체감 온도는 더욱더 낮다며 건강관리에 유의해야 한다고 기상청은 전했다. 또 동쪽 지역을 중심으로 대기가 건조하겠고 바람도 강하게 불면서 작은 불씨가 큰불로 번질 수 있으니 화재 예방에 주의를 기울여달라고 기상청은 당부했다.