막 오른 동계올림픽…올림픽 사상 최초로 성화 2개 동시 점화

성화 최종 점화자는 이탈리아 ‘스키 영웅’

2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 6일(현지시간) 개막했다. 올림픽 공식 명칭에 밀라노와 코르티나담페초 2개 지명이 들어간 만큼 성화도 2개로, 2개의 성화대가 동시에 점화된 건 올림픽 역사상 최초다.

성화 최종 점화자는 이탈리아 ‘스키 영웅’들이었다. 밀라노 ‘평화의 문’에 마련된 성화는 알베르토 톰바와 데보라 콤파뇨니가 점화했고, ‘디보나 광장’에 설치된 성화는 소피아 고지아가 불을 붙였다.

톰바는 동계올림픽 알파인 종목에서 금메달 3개, 은메달 2개를 따내며 이탈리아 최고의 스키 황제로 불린다. 콤파뇨니 역시 금메달 3개와 은메달 1개를 목에 건 스타다. 고지아는 2018년 평창 대회 금메달과 2022 베이징 대회 은메달을 땄다.

지낸해 11월 그리스 아테네에서 채화된 성화는 12월 로마에 도착해 이탈리아 전역을 도는 1만2000여㎞의 여정을 거쳐 개회식이 펼쳐진 밀라노 산시로 스타디움과 코르티나담페초의 디보나 광장에 도달했다. 두 도시 개최의 의미를 다지는 의미에서 성화대는 밀라노와 코르티나담페초에 따로 설치됐다.

성화대는 경기장 대신 일반인들도 쉽게 접할 수 있도록 밀라노에선 아르코 델라 파체(평화의 문)에 설치됐고, 코르티나 담페초는 디보나 광장에 자리를 잡았다. 성화대는 레오나르도 다빈치의 작품에서 착안한 구 형태로 만들어졌다.