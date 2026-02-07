창간 80주년 경향신문

트럼프 "자국 방어 투자, 미 경제 안보 기여한 곳에 무기 우선 판매"

경향신문

본문 요약

도널드 트럼프 미국 대통령이 6일 무기를 판매할 때 미국의 이익을 우선하도록 하는 내용의 '미국 우선주의 무기 이전 전략 수립' 행정명령에 서명했다.

트럼프 대통령의 이날 행정명령은 동맹의 방위 분담을 강조하고, 서반구에 미국 군사력을 집중하는 것을 골자로 최근 발표된 국가안보전략 및 국방전략의 연장선으로 풀이된다.

행정명령에서 트럼프 대통령은 "특히 부담 분담이 증가하는 상황에서, 이 전략은 미국 방위산업 기반을 강화해 우리 군과 동맹 및 파트너를 지원할 역량을 갖추도록 할 것"이라고 밝혔다.

입력 2026.02.07 09:04

  • 김경학 기자

입력 2026.02.07 09:04

  • 김경학 기자

‘미국 우선주의 무기 이전 전략 수립’ 행정명령 서명

도널드 트럼프 미국 대통령이 6일(현지시간) 미국 워싱턴 백악관에서 기자들과 이야기하고 있다. AP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 6일(현지시간) 미국 워싱턴 백악관에서 기자들과 이야기하고 있다. AP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 6일(현지시간) 무기를 판매할 때 미국의 이익을 우선하도록 하는 내용의 ‘미국 우선주의 무기 이전 전략 수립’ 행정명령에 서명했다.

백악관이 공개한 행정명령서를 보면 미국 방어 역량에 투자했거나, 미국의 계획과 작전에서 중요한 역할을 하거나, 지리적으로 중요한 위치에 있거나, 미국의 경제 안보에 기여하는 파트너에 무기 판매와 이전을 우선한다고 명시했다.

트럼프 대통령의 이날 행정명령은 동맹의 방위 분담을 강조하고, 서반구에 미국 군사력을 집중하는 것을 골자로 최근 발표된 국가안보전략(NSS) 및 국방전략(NDS)의 연장선으로 풀이된다.

행정명령에서 트럼프 대통령은 “특히 부담 분담이 증가하는 상황에서, 이 전략은 미국 방위산업 기반을 강화해 우리 군과 동맹 및 파트너를 지원할 역량을 갖추도록 할 것”이라고 밝혔다.

그는 또 “미국은 외국의 구매와 자본을 활용해 국내 재산업화를 지원하고, 생산 능력을 확대하며, 미국 방위산업 기반의 회복력을 높일 것”이라며 “미국은 핵심 공급망 회복력을 구축하고 미국 또는 동맹 파트너의 대비 태세에 영향을 미치는 우선 부품과 완제품의 적체를 늘리지 않도록 하면서, 전쟁부(국방부)의 획득 및 유지 활동을 강화하기 위해 무기 판매·이전을 활용할 것”이라고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이어 “무기 이전을 미국의 외교정책 도구로 의도적으로 사용하고, 전략적으로 중요한 미국 내 산업 생산 역량을 확대하는 것이 미국의 정책”이라고 덧붙였다.

이날 행정명령에는 120일 안에 국방부 장관이 국무 및 상무 장관과의 공조하에, 미국의 동맹국과 파트너 국가들에 획득을 장려할 우선적인 플랫폼과 시스템의 판매 카탈로그를 대통령 앞으로 제출토록 하는 내용도 담았다.

