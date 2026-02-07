일당 100만원으로 올렸는데…합천 공중보건의, 3차 모집도 지원자 ‘0명’

12일 마감 앞두고 일부 문의 전화만

경남 합천군이 공중보건의 일당을 100만원으로 올리며 신규 채용에 나섰지만 지원자가 없어 어려움을 겪고 있다고 연합뉴스가 보도했다.

7일 보도를 보면, 합천군 내 복무 중인 공중보건의 27명 중 의과·치과·한의과를 포함한 17명(약 63%)이 오는 4월 복무 만료를 앞두고 있다. 이에 합천군 보건소는 진료 공백을 메우기 위해 일반의 자격의 관리 의사 1명 채용에 나섰다.

지난달 초 1차 공고 당시 일당 60만원을 제시했지만 지원자가 단 1명도 없었다. 같은 달 중순 진행된 2차 공고에서는 일당을 100만원으로 올렸다. 월급 2000만원의 고액 일자리였지만 지원자는 없었다.

이에 합천군은 지난달 28일부터 3차 공고에 나섰으나 현재까지 일부 문의 전화만 있을 뿐 실제 지원한 사례는 없는 것으로 파악됐다. 3차 공고는 오는 12일 마감된다.

합천군은 면적이 983.58㎢로 서울의 약 1.6배에 달한다. 그러나 인구 밀도가 낮고 고령화율이 40%에 육박해 지역 내 공공의료 의존도가 절대적이다. 합천군 관계자는 “다른 시군도 비슷한 사정을 겪고 있는 만큼 관계 기관과 협력해 대책을 마련하겠다”며 “모든 가능성을 열어두고 인력 확보에 총력을 다하겠다”고 연합뉴스에 말했다.