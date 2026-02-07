BTS 런던 콘서트 12만석 매진···“최고 객석 점유율”

7월 토트넘 홋스퍼 스타디움서 이틀간 개최 발매 앞둔 새 앨범도 3주 연속 사전 저장 1위

그룹 방탄소년단(BTS)이 오는 7월 영국 런던 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 이틀간 여는 콘서트 약 12만석이 매진됐다.

공연기획사 라이브네이션UK는 6일(현지시간) SNS를 통해 “BTS의 아미가 토트넘 홋스퍼 스타디움 단일 공연 사상 최고 객석 점유율을 달성했다”고 밝혔다.

BTS는 오는 7월 6~7일 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 콘서트를 연다. 모든 방향에서 공연을 볼 수 있는 360도 무대를 예고한 가운데 표는 모두 팔렸다.

손흥민이 뛰었던 잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL) 토트넘 홋스퍼의 홈구장 토트넘 홋스퍼 스타디움은 6만2000석 규모다. 2019년 개장한 이래 그룹 스트레이 키즈, 비욘세, 트래비스 스콧 등의 공연이 열렸다.

BTS는 오는 4월 9일 고양종합운동장 주경기장에서 전 세계 34개 도시를 순회하는 투어의 막을 연다. 이들의 투어는 런던 공연을 비롯해 현재 예매가 가능한 모든 공연이 매진을 기록했다.

BTS의 새 앨범 ‘아리랑’도 큰 관심을 끌고 있다. 다음달 20일 공개 예정인 정규 5집 ‘아리랑’은 글로벌 음원 플랫폼 스포티파이 ‘카운트다운 차트 글로벌’에서 3주 연속 1위를 기록했다. 카운트다운 차트 글로벌은 발매를 앞둔 앨범과 싱글의 사전 저장 수치를 집계한다.

BTS는 ‘아리랑’ 발매 다음 날인 3월21일 서울 광화문 광장에서 컴백 기념 라이브 공연을 진행한다. 이 공연은 넷플릭스로 190여개국에 생중계된다.