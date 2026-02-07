창간 80주년 경향신문

BTS 런던 콘서트 12만석 매진···“최고 객석 점유율”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

BTS 런던 콘서트 12만석 매진···“최고 객석 점유율”

입력 2026.02.07 13:47

수정 2026.02.07 17:49

펼치기/접기

7월 토트넘 홋스퍼 스타디움서 이틀간 개최

발매 앞둔 새 앨범도 3주 연속 사전 저장 1위

그룹 BTS의 RM(김남준)이 지난해 10월29일 경북 경주예술의전당에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 최고경영자(CEO) 서밋에서 연설한 뒤 인사하고 있다. 이준헌 기자

그룹 BTS의 RM(김남준)이 지난해 10월29일 경북 경주예술의전당에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 최고경영자(CEO) 서밋에서 연설한 뒤 인사하고 있다. 이준헌 기자

그룹 방탄소년단(BTS)이 오는 7월 영국 런던 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 이틀간 여는 콘서트 약 12만석이 매진됐다.

공연기획사 라이브네이션UK는 6일(현지시간) SNS를 통해 “BTS의 아미가 토트넘 홋스퍼 스타디움 단일 공연 사상 최고 객석 점유율을 달성했다”고 밝혔다.

BTS는 오는 7월 6~7일 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 콘서트를 연다. 모든 방향에서 공연을 볼 수 있는 360도 무대를 예고한 가운데 표는 모두 팔렸다.

손흥민이 뛰었던 잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL) 토트넘 홋스퍼의 홈구장 토트넘 홋스퍼 스타디움은 6만2000석 규모다. 2019년 개장한 이래 그룹 스트레이 키즈, 비욘세, 트래비스 스콧 등의 공연이 열렸다.

BTS는 오는 4월 9일 고양종합운동장 주경기장에서 전 세계 34개 도시를 순회하는 투어의 막을 연다. 이들의 투어는 런던 공연을 비롯해 현재 예매가 가능한 모든 공연이 매진을 기록했다.

BTS의 새 앨범 ‘아리랑’도 큰 관심을 끌고 있다. 다음달 20일 공개 예정인 정규 5집 ‘아리랑’은 글로벌 음원 플랫폼 스포티파이 ‘카운트다운 차트 글로벌’에서 3주 연속 1위를 기록했다. 카운트다운 차트 글로벌은 발매를 앞둔 앨범과 싱글의 사전 저장 수치를 집계한다.

BTS는 ‘아리랑’ 발매 다음 날인 3월21일 서울 광화문 광장에서 컴백 기념 라이브 공연을 진행한다. 이 공연은 넷플릭스로 190여개국에 생중계된다.

영문번역(English Translation)
  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글