금감원, '2000억 상당 비트코인' 오지급 빗썸 사태 점검반 급파

경향신문

본문 요약

금융위원회와 금융감독원이 7일 국내 가상자산 거래소 빗썸에서 대규모 비트코인이 오지급된 초유의 사고가 발생하자 긴급 대응에 나섰다.

업계에 따르면 빗썸은 전날 오후 7시 자체 '랜덤박스' 이벤트로 1인당 최소 2000원 등의 당첨금을 지급하려다, 직원 실수로 '원' 단위를 '비트코인'으로 잘못 입력했다.

이에 당초 249명에게 지급되려던 총 62만원이 62만개의 비트코인으로 오지급됐다.

금감원, ‘2000억 상당 비트코인’ 오지급 빗썸 사태 점검반 급파

입력 2026.02.07 14:46

  • 박하얀 기자

서울 강남구 빗썸 라운지 전광판에 지난 6일 비트코인 시세가 표시돼 있다. 연합뉴스

금융위원회와 금융감독원이 7일 국내 가상자산 거래소 빗썸에서 대규모 비트코인이 오지급된 초유의 사고가 발생하자 긴급 대응에 나섰다.

금감원은 이날 오전 이찬진 금감원장 주재로 긴급 대응회의를 열고 곧바로 현장 점검반을 금파했다고 밝혔다.

금감원은 현장 점검에서 사고 경위와 빗썸의 이용자 보호 조치, 오지급된 비트코인을 회수할 가능성, 위법 사항 등을 전반적으로 파악할 예정이다. 사안의 중대성을 감안할 때 검사로 전환될 가능성이 커 보인다.

금융위도 이날 오후 권대영 금융위원회 부위원장 주재로 긴급 점검회의를 개최할 예정이다. 회의에는 이재원 빗썸 대표도 참석할 것으로 보인다.

업계에 따르면 빗썸은 전날 오후 7시 자체 ‘랜덤박스’ 이벤트로 1인당 최소 2000원 등의 당첨금을 지급하려다, 직원 실수로 ‘원’ 단위를 ‘비트코인’으로 잘못 입력했다. 이에 당초 249명에게 지급되려던 총 62만원이 62만개의 비트코인으로 오지급됐다. 그 무렵 비트코인 1개당 9800만원대였던 점을 고려하면 1인당 최소 1960억원 상당의 비트코인을 당첨자들에게 준 것이다.

빗썸 측은 잘못 지급된 비트코인 대부분을 즉시 회수했으나, 비트코인 약 125개 상당의 원화와 가상자산은 아직 회수하지 못했다고 밝혔다.

