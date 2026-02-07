창간 80주년 경향신문

탁구 신유빈, 아시안컵서 일본 꺾고 8강 진출

경향신문

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

탁구 신유빈, 아시안컵서 일본 꺾고 8강 진출

입력 2026.02.07 14:59

수정 2026.02.07 15:04

신유빈이 지난해 10월 WTT 중국 스매시 준결승전을 치르고 있다. 게티이미지

신유빈이 지난해 10월 WTT 중국 스매시 준결승전을 치르고 있다. 게티이미지


한국 여자 탁구 에이스 신유빈(대한항공)이 2026 국제탁구연맹(ITTF)-아시아탁구연맹(ATTU) 아시안컵 8강에서 일본을 꺾고 8강에 진출했다.

세계 랭킹 12위 신유빈은 7일 중국 하이커우에서 열린 대회 여자 단식 16강에서 일본의 하시모토 호노카(세계 11위)를 게임 점수 3-2(11-6 6-11 8-11 11-7 11-7)로 물리쳤다.

8강에 오른 신유빈은 왕만위(2위)-왕이디(6위·이상 중국) 승자와 준결승에서 맞붙는다.

신유빈은 예선에서 일본의 하야타 히나(10위)에게 2-3으로 패해 조 2위로 16강에 올랐지만, 두 번째 한일전에선 승리를 거머쥐었다.

강한 공세로 1게임에서 11-6으로 완승을 거둔 신유빈은 하시모토의 반격에 휘말려 2, 3게임을 연달아 내줘 게임 점수 1-2를 허용했다.

신유빈은 4게임 들어 강한 포핸드 드라이브 공세를 펼치며 11-7로 이겨 승부를 최종 5게임으로 몰고갔다. 이어진 5게임도 같은 점수로 이기며 8강행을 확정했다.

함께 여자 단식 16강에 올랐던 김나영(25위·포스코인터내셔널)은 세계 1위 쑨잉사(중국)에게 1-3(11-7 2-11 8-11 8-11)으로 역전패해 8강에 오르지 못했다.

김나영은 쑨잉사를 강하게 몰아붙여 첫 게임을 11-7로 따내며 기세를 올렸으나 2게임을 2-11로 잃은 뒤 3, 4게임도 져 16강에서 짐을 쌌다.

