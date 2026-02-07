미국-인도 “인도산 관세 50%→18%로”···무역 잠정 합의안 발표

미국과 인도가 무역 잠정 합의안을 공개하고 인도산 상품에 대한 관세율을 50%에서 18%로 낮추는 등 관세 인하를 조속히 실시하기로 했다.

미국과 인도는 7일(현지시간) 공동 성명을 내고 관세 인하, 경제 협력 심화 등을 골자로 하는 잠정적 무역협정 프레임워크(틀)에 합의했다고 발표했다.

도널드 트럼프 미국 대통령과 나렌드라 모디 인도 총리가 지난 3일 통화에서 무역 협정을 맺기로 뜻을 모은 이후 구체적인 합의 내용이 나온 것은 이번이 처음이다.

이번 합의로 미국은 대부분의 인도산 상품에 대한 관세율을 기존 50%%에서 18%로 인하하며, 인도는 러시아산 원유 구매를 중단하고 무역 장벽을 낮추기로 했다.

트럼프 대통령은 이날부로 인도에 대한 제재성 관세 25%를 철회하는 내용의 행정명령에 서명했다.

트럼프 대통령은 “인도는 러시아산 석유의 직·간접적 수입을 중단하기로 약속하고, 미국산 에너지 제품을 구매하겠다고 밝혔으며, 향후 10년간 방위 협력을 확대하기 위한 미국과의 프레임워크에 최근 합의했다”고 밝혔다.

다만 이번 행정명령에 현재 25%인 상호관세를 18%로 낮추는 내용은 아직 담기지 않았다. 상호관세는 이후 별도의 행정명령이나 관보 게재를 통해 조정될 가능성이 있어 보인다.

인도는 모든 미국산 공산품에 대한 관세를 없애거나 낮추기로 약속했다. 특히 향후 5년간 석유·가스 등 에너지, 항공기·부품, 그래픽처리장치(GPU) 등 정보기술(IT) 관련 제품을 비롯한 미국산 상품을 약 5000억 달러(약 733조원)어치 구매할 계획이다. 또 미국산 농산물에 대한 관세를 인하하거나 철폐하고, 미국산 농산물·의료기기·통신장비에 대한 비관세 장벽을 해결하기로 했다.

양국은 경제 안보·공급망 복원력 강화, 제3국과 관련된 투자 심사·수출 통제·비시장 정책에 관해서도 협력할 방침이다.

미국과 인도는 추가 협상을 거쳐 다음달 중 정식 무역협정을 체결할 것으로 예상된다.