미국 정부, 넷플릭스-워너 인수합병에 ‘시장 독점’ 조사 나서

넷플릭스가 워너브라더스 디스커버리(이하 워너브러더스)를 830억달러(약 122조원)에 인수하려는 계획에 대해 미국 정부가 반독점 조사에 착수했다고 영국 일간 파이낸셜타임스(FT)가 7일(현지시간) 보도했다.

보도에 따르면 미국 법무부의 반독점 당국자들은 넷플릭스가 독점적 지위를 남용해 시장 지배력을 행사할 가능성이 있는지 업계 관계자들에게 의견을 조회하고 있다. 넷플릭스의 워너브라더스 인수가 초래할 경쟁 약화 위험을 평가하려는 취지다.

미 법무부는 불법 독점을 금지하는 셔먼법 제2조, 경쟁을 위축시키는 거래를 금지해 합병 심사에 자주 인용되는 클레이튼법 제7조를 근거로 검토를 진행하고 있다.

다만 이런 검토가 반드시 법적 집행으로 이어지지는 않으며, 인수전 경쟁자인 파라마운트의 인수 제안도 비슷한 반독점 심사에 직면할 수 있다고 FT는 설명했다.

넷플릭스 반독점 조사와 관련해 미 법무부는 FT에 입장을 밝히지 않았다.

넷플릭스 측은 “일반적인 합병 심사 절차 외에 우리 사업에 대한 어떠한 조사도 아는 바 없다”며 법무부의 거래 검토에 대해서는 “건설적으로 참여하고 있다”고 밝혔다.

워너브러더스 대변인은 “넷플릭스와의 거래가 모든 규제 조건을 충족할 것이라고 전적으로 확신한다”고 말했다.

앞서 넷플릭스는 지난해 12월 워너브러더스를 지분 기준 720억 달러, 부채 포함 830억달러에 인수하기로 계약을 체결했다. 합병안은 미 연방 정부의 승인을 얻어야 최종 성사된다.

인수가 성공적으로 마무리되면 넷플릭스는 워너브러더스의 영화·TV 스튜디오와 스트리밍 서비스 ‘HBO 맥스’ 등 사업 부문을 인수한다.

넷플릭스가 워너브러더스의 주요 자산을 모두 흡수해 유례없는 할리우드 초거대 기업이 탄생하는 만큼, 넷플릭스의 지배력 확대와 시장 경쟁 약화를 둘러싼 우려가 제기됐다. 미국 작가 조합을 포함해 할리우드 일각에서 인수 계획에 대한 반대를 표명했다고 FT는 전했다.

인수전에서 경쟁해 온 파라마운트가 적대적 인수·합병(M&A) 개시를 선언하고 워너브라더스를 상대로 소송을 제기하는 등 갈등이 이어지고 있다.

법무부는 파라마운트의 워너브라더스 인수 제안도 검토 중이지만, 워너브라더스 이사회는 파라마운트의 인수 제안을 거듭 거부해왔다.