광주·전남 서부 10㎝ 안팎 눈…도로·여객선 일부 통제

기상청 “2~7㎝ 더 내릴 것, 빙판길 조심”

광주와 전남지역에 10㎝ 안팎의 눈이 내리면서 일부 도로가 통제됐다. 신안 흑산도와 홍도에는 강풍 경보가 발효되는 등 해상에 바람이 강하게 불면서 여객선 운항도 차질을 빚고 있다. .

8일 광주지방기상청에 따르면 이날 오전 7시 기준 적설량은 광주 광산 13.0㎝를 최고로 나주 11.4㎝, 함평 월야 11.4㎝, 목포 11.1㎝, 무안 전남도청 10.9㎝, 영암 시종 9.1㎝ 등을 기록했다.

광주와 전남 목포와 나주, 담양, 화순 등 15개 시·군에는 대설주의보가 발효 중이다. 기상청은 낮 12시까지 2∼7㎝ 눈이 더 내릴 것으로 예보했다.

광주와 전남소방본부에는 낙상, 접촉 사고, 눈길 차량 고립 등 10여건의 신고가 접수됐다.

목포 다부잿길, 무안 만남의 길, 화순 돗재, 진도 두목재 등 일부 도로는 차량 운행이 통제됐다. 지리산과 무등산 등 국립공원도 일부 통제 중이다.

해상에는 강한 바람이 불면서 전남 섬을 오가는 여객선 34개 항로 42척 운항이 중단됐다. 신안군 흑산도와 홍도에는 강풍 경보가 고흥, 여수, 해남, 완도, 영암, 무안, 함평, 영광, 목포에는 강풍주의보가 내려졌다.

기상청은 “광주와 전남 서부에는 2~7㎝, 전남 동부 지역에는 1~5㎝의 눈이 더 오겠다”면서 “빙판길 및 도로 살얼음에 유의해야 한다”고 당부했다.